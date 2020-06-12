Koronavirüs sürecinde telekom operatörleri nasıl çalıştı?

TÜRK TELEKOM

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, salgın öncesi, sabit internet kullanıcılarının evde oldukları akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiğinin tüm güne yayıldığını belirterek, "Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına göre mart ayında yaklaşık yüzde 20, nisan ayında yüzde 45, mayıs ayında yüzde 43, haziranın ilk 10 gününde ise yaklaşık yüzde 26 artış gösterdi." dedi.

Türk Telekom olarak, Kovid-19 salgınını ve dünya genelindeki yayılımını başından beri çok dikkatli bir şekilde takip ettiklerini aktaran Önal, aksiyon planını virüs henüz Türkiye'ye sıçramamışken hazırladıklarını söyledi.

Önal, tavsiye edilen tüm önlemleri, sürecin başından beri eksiksiz bir şekilde uyguladıklarını belirterek, "Bizim için salgın dönemindeki hassasiyetimiz, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak ve kesintisiz iletişimi sağlayarak tüm Türkiye'nin veri akışını sağlıklı şekilde sürdürebilmekti. Bu süreçte aldığımız önlemleri kamuoyu ile tüm kanallardan paylaştık." dedi.

VODAFONE

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, "Önümüzdeki dönemde, herkese kaliteli bir 5G hizmeti sunmak istiyoruz. Bunun için fiber altyapı ve baz istasyonu yaygınlığımızı katlamamız gerekiyor. Fiberde izin ve başvuru süreçlerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Yeni baz istasyonları kurmak ve mevcutları çalışır halde tutmakta sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara kalıcı çözüm bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Dijital Gündem'in, Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katılan Deegan, pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalar ve bu dönem verilerine ilişkin bilgiler verdi.

Salgın döneminde şebeke doluluk oranlarının önemli ölçüde arttığını bildiren Deegan, mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60'a varan artışlar gözlemlediklerini aktardı.

Deegan, bu eğilimin, kısmen devam edeceğini belirterek, özellikle video, oyun ve video konferans trafiğinin artmasını beklediklerine işaret etti.

Etkinliklere sanal katılımın, hayatın önemli bir parçası haline geldiğini belirten Deegan, Vodafone olarak bu dönemde de önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu dile getirip, süreçte verdikleri hizmetler hakkında bilgi verdi.

TURKCELL

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Kovid-19 döneminde dünya genelinde birçok ülkede telekom servislerinde ciddi sorunlar yaşanırken biz güçlü altyapımız sayesinde birçok şeyin üstesinden başarıyla gelmeyi başardık." dedi.

Erkan, Dijital Gündem'in, Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katıldı.



Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Erkan, pandemi sürecindeki veri ve gözlemlerini de aktardı.

Müşterilerin kendileri için önemine işaret eden Erkan, 2019 yılı sonu itibarıyla faturalı müşteri sayılarını 1,5 milyon artırdıklarını bildirdi.

Erkan, son iki çeyrek itibarıyla bu rakamın 2,2 milyona ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Demek ki doğru şeyler yapıyoruz. Kovid-19 sürecinde de kendilerine en iyi hizmeti verme adına çok başarılı bir sınav verdik. Hatta üyesi olduğum GSMA Yönetim Kurulu toplantısında geçen hafta dört saat dünyadaki operatörlerin durumunu konuştuk. Dünya genelinde birçok ülkede telekom servislerinde ciddi sorunlar yaşarken biz güçlü altyapımız sayesinde birçok şeyin üstesinden başarıyla gelmeyi başardık. Turkcell olarak çok güçlü bir altyapımız var ama bu bizim için yeterli değil.

Bunun üstüne bir şeyler koymamız lazım. Odak alanlarımız içinde ilk sırada yer alan yenilikçi uygulamalar ve dijital servislere o kadar doğru yatırımlar yapmışız ki, bu salgın döneminde her bir dijital servisimiz rekor büyümeler yakaladı."

Erkan, BiP’te görüntülü görüşmenin yüzde 50, grup görüntülü görüşmenin yüzde 650 arttığını, diğer dijital servisler TV+, Dergilik, fizy, Yaani, Paycell kullanımlarında yüzde 50-60 oranlarında artış yaşandığını bildirdi.

TÜRKSAT

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, "e-Devlet'te normalde 2016'da ayda yaklaşık 90 milyon işlem yapılıyordu. 2019'da ayda ortalama yaklaşık 300 milyon civarında işlem gerçekleşti. 2020'nin ilk aylarında 325 milyon işlem gerçekleştirilirken, salgın süresince ayda yaklaşık 500 milyon işlem yapıldı. Maske dağıtımından, sosyal yardım başvurusuna, şehirlerarası seyahat için belgelerin güncellenmesi, HES kodunun alınması gibi süreçlerde e-Devlet kullanılıyor." ifadelerini kullandı.



Şen, Dijital Gündem'in, Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlediği online "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katıldı.

Kovid-19'a karşı üzerlerine düşeni yaptıklarını ve dijital altyapının ve dijital operatörlerin kendilerini kanıtladığını belirten Şen, bu süreçte yapılan yatırımların meyvesinin toplandığını söyledi.

Şen, rekabet ve birlikte çalışabilirlik kelimelerinin ortak olarak kullanıldığı "rekabirlik" diye bir kavramın ortaya çıktığını aktararak, bu mantıkla bundan sonraki süreçteki engelleri de aşarak devletin ve milletin ihtiyacı olan servisleri vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Şen, salgın sürecinde dijital dönüşümü hayata geçtiğini ve uydu sektörünün de bu değişime ayak uyduran ve hızlı değişmeye devam eden bir sektör olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle karasal altyapının 3G ve 4G aşamasından sonra sağladığı hizmet kalitesine karşı uydunun kullanılabilirliği birim maliyeti açısından ciddi anlamda sıkıntıya girdi. İnsanların alışkanlıkları değiştiği için özellikle televizyon yayınları kişiselleşen teknolojilere yöneldi. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde birim maliyeti çok yüksek bir kullanım aracı olarak görülen uydu, son günlerde gelişen teknolojiye yönelik olarak ciddi anlamda rekabet edebilir bir maliyete gitmeye başladı.

Teknolojik gelişmeler sonucunda, daha büyük kapasiteli uydular yapmaya başladık. Bunun somut örneğini 5B uydumuzda yaşayacağız. 50 GB/s yüksek kapasiteye sahip bu uydu, şu anda uzayda olan 4B uydumuzun kapasitesini (3-3,5 GB/s) 17 kat artıracak. Bu uyduyu 2021 yılının ikinci çeyreği içerisinde atacağız."