Koronavirüs Slack uygulamasına yaradı, 10 milyonu devirdi

Halihazırda işletmelerde tercih edilen platformlardan biri olan iSlack, koronavirüs salgınında dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Evden çalışanların yoğun ilgisiyle karşılaşan uygulama, kısa sürede kullanıcı sayısını hızla artırarak anlık aktif 10 milyon kullanıcıya ulaştı.

İş odaklı bir sohbet uygulaması olan Slack, ücretsiz olarak bilgisayar ve telefonlara indirilebiliyor. Diğer yandan iş odaklı sohbet uygulama pazarında ipi göğüsleyen isim ise Microsoft'un Teams uygulamasından başlası değil. 44 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak rakiplerini açık ara geride bırakan platform, koronavirüsün etkisiyle kullanıcı kitlesini de Slack gibi hızla artırıyor.

Salgının ne denli uzun süreceği bilinmediğinden dolayı kullanıcılar bir süre daha evlerinde çalışmaya devam edecek ve iletişim kurmak için Teams ve Slack gibi iş uygulamalarını kullanmayı sürdürecek.



