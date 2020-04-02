Koronavirüs Skype'a yaradı, kullanıcı sayısı hızla artıyor

Skype, koronavirüs salgını sonrası yüzde 70 oranında büyüme yakaladı. Skype tarafından yapılan açıklamaya göre Microsoft'un Skype uygulamasını aktif kullananların sayısı 40 milyonu geçti. Skype üzerinden yapılan aramalar yüzde 220 artarken, kullanıcı sayısı bazında da yüzde 70'lik bir artış söz konusu.

Skype, kullanımı kolay bir uygulama olması nedeniyle pek çok kullanıcının ilk tercihi konumunda. Kullanıcılar kayıt yaptırmadan da birkaç tıklamayla ücretsiz görüşme yapabiliyor, video araması yapıp konferans gerçekleştirebiliyor.

Microsoft, hatırlanacağı üzere 2011 yılında Skype'ı 8.5 milyar dolara satın almış ve o günden bu yana Skype özelinde rakamları kamuoyuyla paylaşmamıştı. Ancak virüs salgını sonrası artan bu ilgi karşısında şirket, rakamları bu kez paylaşmakta bir sakınca görmedi.

Microsoft'un bir diğer uygulaması olan Teams de rekor kıran bir platform. Öyle ki, salgın sonrası Teams, dünya genelinde 44 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.



