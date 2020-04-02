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GeriTeknoloji Koronavirüs Skype'a yaradı, kullanıcı sayısı hızla artıyor
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Teknoloji
Haber Giriş: 02.04.2020 - 08:01,Son Güncelleme:/

Koronavirüs Skype'a yaradı, kullanıcı sayısı hızla artıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Koronavirüs Skype'a yaradı, kullanıcı sayısı hızla artıyor
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Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişi evinde sürecin geçmesini beklerken, kullanıcılar görüşmelerini uygulamalar üzerinden yapmaya başladı. Bu anlamda Skype da büyük bir kitleyi kendisine çekmeyi başardı.

Skype, koronavirüs salgını sonrası yüzde 70 oranında büyüme yakaladı. Skype tarafından yapılan açıklamaya göre Microsoft'un Skype uygulamasını aktif kullananların sayısı 40 milyonu geçti. Skype üzerinden yapılan aramalar yüzde 220 artarken, kullanıcı sayısı bazında da yüzde 70'lik bir artış söz konusu.

Skype, kullanımı kolay bir uygulama olması nedeniyle pek çok kullanıcının ilk tercihi konumunda. Kullanıcılar kayıt yaptırmadan da birkaç tıklamayla ücretsiz görüşme yapabiliyor, video araması yapıp konferans gerçekleştirebiliyor.

Microsoft, hatırlanacağı üzere 2011 yılında Skype'ı 8.5 milyar dolara satın almış ve o günden bu yana Skype özelinde rakamları kamuoyuyla paylaşmamıştı. Ancak virüs salgını sonrası artan bu ilgi karşısında şirket, rakamları bu kez paylaşmakta bir sakınca görmedi.

Microsoft'un bir diğer uygulaması olan Teams de rekor kıran bir platform. Öyle ki, salgın sonrası Teams, dünya genelinde 44 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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