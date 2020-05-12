Koronavirüs sanal marketlere ilgiyi yüzde 251 artırdı

Koronavirüs sebebiyle tüketicilerin sosyal mesafeyi koruma amacıyla alışveriş yapmak için dışarı çıkmayı daha az tercih etmesi online alışveriş sitelerindeki trafiği artırdı. Hootsuite firmasının yayınlamış olduğu “We Are Social” raporuna göre, Ocak-Nisan döneminde internet üzerinden gıda ürünleri odaklı alışverişe yoğun ilgi gösterildi.

Turizm sitelerinin trafiği yüzde 72 azaldı



We Are Social raporuna göre, koronavirüs sürecinde birçok kişinin market alışverişini mümkün oldukça dışarı çıkmadan yapmaya özen göstermesi, sanal market trafiğinin yüzde 251 artmasını sağladı. Bu süreçte turizm sitelerinin trafiği ise yüzde 72 azaldı.



Skype, Zoom ve EBA kullanımı 15 kat arttı



Deloitte’un “Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri” raporuna göre, Skype, Zoom ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi video konferans ve uzaktan eğitim programlarının kullanımı yaklaşık 15 kat arttı. Raporda, evde daha fazla vakit geçirmeyi planlayan tüketicilerin örgü ve el işi gibi hobi sitelerine yüksek ilgi gösterdiği belirtildi. Evde kaldığımız şu günlerde en çok sinema, kültür sanat faaliyetleri gerçekleştiren organizayonlar ile sanat ve eğlence etkinlikleri düzenleyen şirketler olumsuz yönde etkilendi. Ayrıca ulaşım hizmetlerine, mücevher ve takı ürünlerine talep ciddi oranda azaldı.

Dijital pazarlamaya yatırım yapan kazanıyor

Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su Gökhan Bülbül, “Bu dönemde gerek yaşam döngümüzde gerek dijital alışkanlıklarımızda farklılıklar yaşıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyma zorunluluğu ve mağazaların büyük ölçüde kapanması, alışverişleri e-ticaret kanalına yönlendirdi. Web sitelerinin yüklenme hızı, kullanıcı dostu olması, arama kelimelerinin optimizasyonu daha da önem kazandı. Evden çalıştığımız şu günlerde dijital pazarlama yatırım yapan şirketlerin yaptıkları yatırımın karşılığını fazlasıyla aldıklarını gözlemliyoruz.” dedi.