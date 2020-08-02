Koronavirüs salgınında iPhone satışları arttı

Canalys isimli araştırma şirketi, mobil telefon pazarının son durumunu dünyayla paylaştı. 2020 yılının ikinci çeyreğini baz alan tabloya göre toplamda 284.7 milyon adet telefon sevkiyatı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise yüzde 14 oranında bir daralma söz konusu.

En çok telefon sevkiyatı yapan telefon markalarına bakıldığında ilk sırada Huawei'nin yer aldığı görülüyor. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında düşüş kaydederek 55.8 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirirken, Huawei'yi Samsung, Apple, Xiaomi ve Oppo takip ediyor.

Ancak listede yer alan ilk 5 şirketten sadece Apple, geçen yıla göre telefon sevkiyatlarını artırmayı başarmış gibi görünüyor. Bu noktada Apple'ın patronu Tim Cook, bu artışı Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone SE'ye bağlıyor. Yeni iPhone SE, ülkemizde de 5299 TL'den satışa sunulmuştu.



