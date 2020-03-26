Koronavirüs salgını internet trafiğini nasıl etkiliyor?

COVID-19 krizinin “izolasyon” nedeniyle internet kullanımı üzerindeki etkisi büyük oldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Şu çok belirgin şekilde ortada ki insanların COVID -19 nedeniyle kendilerini olağan dışı bir durumda bulmalarıyla internet, salgından önceki duruma göre çok daha önemli bir rol oynamaya başladı. Günümüz toplumlarında, iş ve günlük akış içinde internet zaten olmazsa olmaz ama evlerde izole olmak ve küresel bir salgın tehlikesi ile karşı karşıya kalmak hem interneti daha da mühim hale getirdi hem de kullanıcı tarafında farklı eğilimlerin oluşmasına yol açtı. Son yıllarda yapılan analizlerde internette en çok rağbet gören içeriklerin videolar olduğu çok defa ortaya çıktı. Korona günlerindeki veri trafiğine baktığımızda da veri akışının daha çok video’lar üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Burada videoları 2’ye ayıralım, tıkla-izle videoların yanı sıra bu dönemde özellikle Skype ve Whatsapp gibi video aramalarının veri trafiğinde öne çıktığını görüyoruz. Şuraya dikkat çekelim: Bu tür video içeriklerin veri trafiğindeki oranı, haber videoları hariç olmak üzere haber sitelerine girişin yarattığı trafikten çok daha büyük.

COVID -19 nedeniyle yaşanan #evdekal günlerinde veri trafiğinin arttığı aşikar. Örneğin dünyanın en büyük Internet Değişim Noktası DE-CIX Frankfurt’ta önceki 1 haftalık döneme göre ortalama veri trafiği yüzde 10 arttı. Geçtiğimiz birkaç hafta ile kıyaslandığında Skype, Teams ve WebEx gibi video konferansların trafiğinde yüzde 50 dolaylarında bir artış gözlemledik. Ayrıca VPN kullanıcı sayısındaki önemli artış da kayıtlara geçti. Son 1 hafta içinde online ve bulut oyunların yarattığı trafikte de yüzde 25 oranında bir yükselme ivmesi var. Aynı ivme sosyal medya platformlarının kullanımı için de geçerli. Faaliyet gösterdiğimiz diğer pazarlarda da benzer artışların olduğunu söyleyebiliriz.

COVID-19’un bir küresel salgın olarak gündem olmasından bu yana DE-CIX ne gibi önlemler aldı?

İş sürekliliği planlarını düzenli olarak inceliyoruz ve COVID-19 ile güncellemelere bağlı olarak sürekli şekilde mevcut duruma uyarlıyoruz. Planlarımız daha çok, bağlantı hizmetlerimizin her daim çalışır ve erişilebilir durumda olması yönünde. Diğer yandan DE-CIX’in global bağlantı platformu otomatize bir platform ve uzaktan izlenip, çalışabilirliği her daim mümkün kılınabiliyor. Veri merkezlerindeki fiziksel müdahaleye çok nadir durumlarda ihtiyaç duyuluyor ve gerekli durumlarda ertelenebiliyor.





DE-CIX International CEO’su Ivo A. Ivanov

Internet kullanımının bugünlerde olduğu gibi arttığı ve değiştiği dönemlerde platformun dünya genelindeki müşterileri, son kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için veri kapasitelerini artırıyor. Mart ayının başından itibaren, platformun bulunduğu tüm ağlarda ek kapasite taleplerinde yüzde 20’lik bir artış kaydedildi. Özellikle ana global internet ve içerik sağlayıcıların kapasitelerinde artış görüyoruz. Kapasitelerin iki katından fazlaya çıktığı örnekler de var. New York, Madrid, Frankfurt gibi uluslararası veri üslerinde DE-CIX Internet Değişim Noktaları’ndaki kapasite artış talepleri oldukça yüksek. Buralarda en yoğun zamanlarda yeni rekor düzeylerine çıkan veri trafikleri de gözlemledik. İnsanlar, sosyal mesafelenmeyi deneyimledikçe, kendi kendilerini izole ettikçe, aileleri ve bağlı bulundukları şirket çalışanları ile doğrudan bağlantı kurmayı artırdıkça, çeşitli özel ve iş uygulamaları çok kritik hale gelecek. Bu uygulamaların operasyonu ve veri değişimi sorunsuz gerçekleşmeli. İşte bu sorunsuz akışı, her türlü dış etkenden bağımsız ve güvenli bir şekilde, müşterilerimiz ve dünya genelindeki tüm internet kullanıcıları için garanti etmeyi ilke edindik.

DE-CIX’te kapasite sınırı var mı?

DE-CIX’te veri trafiği oranları için herhangi bir fiziksel sınırlama yok. Şu anda örneğin DE-CIX Frankfurt’ta veri trafiği kapasitemiz 16.5 Terabitin üzerinde, burada en yoğun trafikte kaydedilen en yüksek veri akışı şu ana kadar 9.1 Terabit. Bizim ekosistemimizde kapasiteler, uzun dönemli olarak düzenli şekilde planlıyor. Planlarımızı her zaman 12 aylık bir dönem için gerçekleştiriyoruz. Kapasitelerimizi var olan kapasitelerimizin yüzde 63’üne ulaşmak üzere artırmaya devam edeceğiz. Geri kalan yüzde 37 ise yedekleme ve her daim trafik artışını mümkün kılmak için gerekli. Avrupa’daki tüm şirketler evden çalışmaya başlasa ve paralel olarak Avrupa Futbol Şampiyonası yayınlansa bile DE-CIX sorunsuz bir bağlantı için gerekli bant genişliğini sağlayacaktır.

Yakın gelecekte trafik artışına dair nasıl bir beklentiniz var?

İtalya’daki gelişmelere baktığımızda (Korona salgınında İtalya Almanya’dan 4 hafta ilerde gidiyor) DE-CIX Frankfurt’ta toplam yüzde 30 civarında bir artış öngörüyoruz. İlk artışı geçtiğimiz hafta yüzde 10 dolaylarında gördük. Gelecek gün ve haftalarda yüzde 20’lik bir artış daha olması muhtemel.