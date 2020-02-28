Koronavirüs salgını Facebook'u da vurdu

Koronavirüs tehlikesi, dünyayı kasıp kavururken, işletmeler de çalışanlarını ve insan sağlığını korumak adına radikal tedbirler alıyor. Teknoloji markaları ise global çapta gerçekleştirdikleri etkinliklere virüs nedeniyle sekte vurmak zorunda kalıyor. Şubat ayının üçüncü haftası gerçekleştirilmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesi de aşama aşama gerçekleşmiş; LG ve ZTE'nin 'katılmayacağım' açıklamalarını peşi sıra diğer markalar izlemişti. Fuar yönetimi ise ilk kez radikal bir karar almak durumunda kalarak etkinliğin bu yıl iptal edildiğini dünyaya duyurmuşlardı.



Ancak virüs tehlikesi halen sürdüğünden ve ölüm sayıları arttığından etkinlikler iptal edilmeye devam ediyor. Sony'nin gelecek hafta Atina'da gerçekleştireceği ve yeni televizyonlarını tanıtacağı etkinliği iptal etmesinin ardından bu kez bir iptal kararı Facebook tarafından geldi.



Facebook'un her yıl gerçekleştirdiği F8 geliştirici konferansı, bu yıla özel iptal edildi. 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin iptal edilmesiyle, çevrimiçi yani internet üzerinden yapılacak bir etkinlik tercih edilecek.



