Koronavirüs salgını evinde oyun oynayanların sayısını patlattı

Bu sayıyla birlikte tüm zamanların rekorunu da kırmayı başaran Steam, koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan kitle için vakit geçirme aracına dönüşmüş gibi görünüyor. Steam'de kırılan bu rekorla birlikte en çok hangi oyunların ilgi çektiği de ortaya çıktı. Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, PUBG, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, ARK: Survival Evolved, Destiny 2, Team Fortress 2, Monster Hunter: World ve Warframe dahil bir dizi oyun kitlesini günden güne artırırken, Steam üzerinden oyun satışlarının da hayli yükseldiği ifade ediliyor.

Steam, koronavirüs nedeniyle evine kapananlara özel olarak bir indirim uygulamazken, platformda oyun fiyatlarının genel olarak uygun olduğunu da belirtmek gerekiyor. Türkiye'de de hayli popüler olan Steam, özellikle indirim kampanyalarıyla adından söz ettiren bir servis. Öyle ki, 200 TL'lik bir oyunun fiyatı sürpriz bir kampanya ile 20 TL'ye kadar düşebiliyor.

Koronavirüs salgını süresince Steam'in yeni rekorlar kırması beklenirken, kullanıcıların aynı zamanda evdeki bilgisayarlarını yenilemeye çalıştığı ve oyun sistemi kurdukları da ifade ediliyor.