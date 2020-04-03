Koronavirüs perakende tüketicilerini online ticarete taşıdı
Türkiye’de corona virüs (Covid-19) vakasının ilk kez ortaya çıkmasının ardından evlerinden çıkamayan milyonlarca tüketici online alışverişe yüklendi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan pandemi ilanından sonra insanlar evden çıkmamak için büyük bir hassasiyet gösteriyor. Tüketicilerin bu izolasyon döneminde sürekli evde olmaları onların tüketim alışkanlıklarına da yansıyor ve çok sayıda kişi e-ticaret platformları ve online marketleri kullanıyor.
Entegre Dijital Pazarlama Platformu Setrow tarafından yapılan “Covid-19’un Sektörel Bazlı Online Alışverişe Etkisi”ni ölçen araştırmada, şirketlerin dijital pazarlama faaliyetlerinde halen gördüğü ilgi ve dönüşüm oranı itibariyle kullanımı en yüksek araç olan e-mail marketing’le kullanıcının içerikteki linklere tıklama oranlarındaki ve dönüşüm oranlarındaki artış analiz edildi.
Araştırma, perakende sektöründeki başta gıda olmak üzere sağlık, spor ve elektronik şirketlerin bu dönemde e-mail marketing yapma oranının ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Kullanıcıların içerikteki linklere tıklanma oranları ve dönüşüm oranlarının da artış gösterdiği araştırma, birçok e-ticaret sitesindeki satışlarda büyük bir hareketliliğin olduğunu ortaya koyuyor.
Mail gönderimi: Gıda perakendede %85, sağlık sektöründe %78, spor perakendede %60, tekstil perakendede %65 ve elektronik perakendede %50 artış gösteriyor.
Tıklama Oranı: Gıda perakendede %70, sağlık sektöründe %80, spor perakendede %40, tekstil perakendede %50 ve elektronik perakendede %30 artış gösteriyor.
Dönüşüm Oranı: Gıda perakendede %60, sağlık sektöründe %50, spor perakendede %30, tekstil perakendede %20 ve elektronik perakendede %10 artış gösteriyor.
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