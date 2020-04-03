Koronavirüs perakende tüketicilerini online ticarete taşıdı

Entegre Dijital Pazarlama Platformu Setrow tarafından yapılan “Covid-19’un Sektörel Bazlı Online Alışverişe Etkisi”ni ölçen araştırmada, şirketlerin dijital pazarlama faaliyetlerinde halen gördüğü ilgi ve dönüşüm oranı itibariyle kullanımı en yüksek araç olan e-mail marketing’le kullanıcının içerikteki linklere tıklama oranlarındaki ve dönüşüm oranlarındaki artış analiz edildi.

Araştırma, perakende sektöründeki başta gıda olmak üzere sağlık, spor ve elektronik şirketlerin bu dönemde e-mail marketing yapma oranının ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Kullanıcıların içerikteki linklere tıklanma oranları ve dönüşüm oranlarının da artış gösterdiği araştırma, birçok e-ticaret sitesindeki satışlarda büyük bir hareketliliğin olduğunu ortaya koyuyor.

Mail gönderimi: Gıda perakendede %85, sağlık sektöründe %78, spor perakendede %60, tekstil perakendede %65 ve elektronik perakendede %50 artış gösteriyor.

Tıklama Oranı: Gıda perakendede %70, sağlık sektöründe %80, spor perakendede %40, tekstil perakendede %50 ve elektronik perakendede %30 artış gösteriyor.

Dönüşüm Oranı: Gıda perakendede %60, sağlık sektöründe %50, spor perakendede %30, tekstil perakendede %20 ve elektronik perakendede %10 artış gösteriyor.