Koronavirüs oyunların içine de girdi!

Oyunda koronavirüsün doğuşu ve yayılması senaryolaştırılırken, virüsün nasıl yayılmaya başladığı ve salgın haline geldiği oyun dünyasının içinde resmediliyor. Bir oyun modu olarak Fallout New Vegas'a gelen koronavirüs modunu oynayabilmek için öncesinde Dead Money Gun Runners' Arsenal, Honest Hearts, Lonesome Road ve Old World Blues DLC'lerin de sisteminizde kurulu olması gerekiyor.

Koronavirüsü doğrudan konu olan ilk oyun modu olma özelliği taşıyan bu modla birlikte daha fazla oyunun bu tip modları kullanacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Modu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Oyun dünyasının öne çıkan RPG serilerinden biri olan Fallout, olması muhtemel bir nükleer savaştan sonrasını konu alıyor.