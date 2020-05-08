Koronavirüs oyunlara yaradı, dijital oyun satışı rekor kırdı

Son dönemde dünya çapında yaşananlar ile oyun sektörü nasıl etkilendi

Dünya genelinde insanlar Covid-19 salgınından korunmak amacıyla dış dünya ile ilişkilerini kısıtlayarak evlerde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu da mobil, PC ve konsol oyunlarının tüketimini ciddi oranda artırdı. Perakende satış noktalarının da kapanmasıyla oyun ve cihaz satışları online sitelere kaydı. Ancak e-ticaretteki yoğunluk karşısında lojistik hizmetlerinde de ciddi aksamalar olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle video oyunlarının büyük oranda platformlardan dijital olarak satın alındığını gözlemliyoruz. Burada bir örnek vermek gerekirse, Nielsen SuperData verilerine göre Nintendo Switch oyunu “Animal Crossing: New Horizons” Mart ayında dünya genelinde 5 milyon dijital kopya sattı. Bu rakam video oyun konsolları tarihinde 1 ay içerisinde satılan en yüksek rakam oldu. Yine Nielsen verilerine göre Mart ayında dünya genelinde dijital oyun satışı 10 milyar dolarlık hacme ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Sektör adına tüm bu olumlu gelişmelerin yanında salgın nedeniyle cihaz üretimlerinde ise sıkıntılar yaşandı. Bu nedenle artan talebin tam olarak karşılanamadığını, özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde video oyun konsollarının yok sattığını da belirtmek gerekir.



Türkiye’de oyun sektörü ne konumda ve konulan yeni gümrük vergilerinin bundan sonraki süreçte sektöre yaratacağı yansımalar neler?

Vergi konusuna girmeden önce ülkemizde oyun sektörünün geldiği noktayı biraz özetlemek gerekir. Şüphesiz salgın sonrası ülkemizde de talebin belli oranda arttığını söylemek doğru olacaktır. Ancak gerek kurdaki artışlar gerekse alım gücü nedeniyle dünyadaki talep ve satınalma artışları ülkemizde çok daha sınırlı kaldı. TÜİK verilerine göre 2017-2019 yılları arasında video oyun konsolu ithalatı 36 milyon dolar seviyesinden 19 milyon dolara düştü. Yine GfK’nın parakende satışlarını ölçümlendiği panel market verilerine göre 2019 yılında oyun konsolu perakende satış adedi ilk defa 50 bin adedin altına geriledi. Yine tuik verileri bize ülkemizde her 100 evden sadece 5.8’inde oyun konsolu bulunduğunu gösteriyor. Aynı oran Fransa’da 53, İngiltere’de 38, Norveç’te 42, ABD’de ise 45. Dolayısıyla özellikle genç nüfus oranımız dikkate alındığında sektör olarak gidecek epey yolumuz var. Mevcut durum böyleyken 18 Nisan’da yürülüğe giren yeni vergi düzenlemesi şüphesiz sektörde şok etkisi yarattı. Geçtiğimiz yıllarda düşüş yaşayan sektörün, ilave vergi yüküyle çok daha kırılgan bir hale geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Oyun konsollarındaki toplam vergi yükünü özetlemek gerekirse; 30 Eylül’e kadar halihazırdaki %20 ÖTV haricinde %50 İlave Gümrük Vergisi daha alınacak. Bu oran 1 Ekim sonrası ise %20 ile kalıcı olarak devam edecek. KDV oranını da hesaplayacak olursak arada dağıtıcı ve satıcı marjları olmadan son tüketiciye ulaşacak satış fiyatı, ülkeye giriş maliyetinin tam iki katı olacak. Elbette vergi ülke kalkınması için en önemli araçlardan bir tanesi. Ancak yüksek orandaki bu vergilerin ülkeye kaçak yollarla girmesi muhtemel ürünlerin önünü açacağını ve devlete ciddi oranda vergi kaybı yaşatacağını düşünüyoruz. Öte yandan ülkemizde rekor ihracat rakamlarıyla son dönemde yıldızı parlayan bir sektör de oyun yazılımı. Ancak bu alanda yeterli kalifiye iş gücü bulmak epey zor. Bugün video oyunlarıyla büyüyen çocuklar yarın oyun yazılımı alanında önemli iş gücü oluşturacaktır. Maalesef ilave vergilerle erişimi zorlaşacak oyun konsolları nedeniyle bu alanda da gelişim imkanımızın kısıtlı kalacağını düşünüyoruz. Ülkemizde video oyunlarıyla ilgili olumsuz algının da varlığını değerlendirmek lazım. Oysa bugün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de eğitim aracı olarak kullanımı yaygınlaşmakta, üniversitelerde bu alanda kulüpler kurulmakta, dersler açılmaktadır. Salgın sonrası Dünya Sağlık Örgütü’nün evde kalan çocukların oyun oynaması ve bunun temel ihtiyaç gibi görülmesi yönündeki tavsiyelerini de unutmamak gerekir.



Oyun ve konsol fiyatları ne şekilde değişecek?

İlave vergi 950450 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan video oyun konsolları ve aksamlarını kapsıyor. Başta Nintendo olmak üzere kartuş/hafıza kartı formatlı oyunlar da uluslarası standartlar gereği aynı GTİP numarasına sahip. Bu nedenle bu oyunlara da %50 ilave vergi gelmiş oldu. Bildiğiniz gibi serbest ekonomi kuralları gereği satıcılar perakende fiyatları belirlemekte özgürler ancak en basit hesapla ülkeye giriş maliyetlerinin %50 oranında artacağını ve bunun da fiyatlara direkt olarak yansıyacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

CD Media ve Nintendo’nun Türkiye’de gelecek planları neler olacak?

CD Media, 27 yıl önce Yunanistan’da kurulmuş ve bugün başta Balkanlar olmak üzere 13 ülkede faaliyet gösteren ve oyun endüstrisinde dünyanın önemli markalarıyla iş birliği yapan oyun uzmanı bir grup şirketi. Nintendo, yapılan iş birliği çerçevesinde 2018 yılı ortasında da ülkemizde resmi olarak faaliyetine başladı. Uzun yılların verdiği uzmanlık ve müşteri memnuniyeti ile ülkemizde de sektörün en önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Türkiye için iş birliği yaptığı önemli lisans markaları arasında Nintendo dışında Warner Bros, Bethesda, CD Project Red ve Take 2 da bulunuyor.

Bugün Nintendo Switch dünyanın en çok satan oyun konsolu. VGChartz verilerine göre sene başından beri satılan toplam 6.1 milyon adet ile dünya genelinde ölçümlenen pazarlarda %59 ile pazar lideri ve en yakın rakibinin 2 katı satış adedine sahip.

Ükemizde ise 7 sene boyunca resmi olarak uzak kalmış olması nedeniyle biraz daha geriden ancak hızlı adımlarla büyüyor. Bir senelik süre zarfında %10 seviyesine ulaşan pazar payını bu sene %20’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Oldukça zengin bir kütüphaneye sahip oyunlarını dünya ile aynı anda Türk oyuncusuyla buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda Nintendo oyunlarını üreten farklı lisans firmalarıyla da iş birliklerimizi büyüterek portföyümüzü genişletiyoruz. Bir diğer önem verdiğimiz konu ise satış sonrası servis. Bu alanda da Avrupa’nın lider şirketiyle çalışarak resmi yolla dağıtımı yapılan Nintendo markalı cihazlar için müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutarak hizmet veriyoruz.



Nintendo oyunlarını ve oyun konsollarını öne çıkaran özellikleri neler

Nintendo, oyun sektöründe daima yenilikler getiren, eğlence anlayışını en üst seviyeye taşıyan markaların başında geliyor. Oyun içeriklerinin oldukça geniş yaş kitlesine hitap etmesi ve sürükleyici hikayeleri sayesinde yıllardır sektöre öncü olmuştur. 2017 yılında piyasaya sunduğu son jenerasyon Switch konsol hem elde mobil olarak hem de TV’ye bağlanarak konforlu oyun oynatan türünün ilk ve tek örneği. Bu sayede toplu taşımada oynadığınız oyunu eve gelip kesintisiz olarak TV karşısında oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bir başka önemli özelliği ise taşınabilir olması sebebiyle 8 kişiye kadar oyunseverin bir mekanda toplanarak aynı oyunu canlı olarak oynayabilmesi. Bilindiği gibi oyun oynamakla ilgili dile getirilen en önemli eleştirilerden biri de kişileri hareketsizliğe yönlendirmesi. Elbette her aktivite gibi oyun oynamanın da belirli bir süreyle limitlenmesi gerekiyor. Ancak Nintendo Switch konsollarında ayrılabilen ve üzerinde hareket algılayıcı, infrared özellikleri bulunan Joy-Con kumanda bulunuyor. Bunlar sayesinde oyuncular belirli oyunları ekran karşısında hareket ederek ve oyunu adeta yaşayarak oynayabilirler. Geçen sene Eylül ayında lansmanı yapılan Switch Lite ise hafifliği, uzun pil ömrü ve canlı renkleriyle elde oynamak için tasarlanmış yeni versiyon Nintendo oyun konsolu.