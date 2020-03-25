Koronavirüs önlemleri şirketlerin dijital iletişim faaliyetlerini artıracak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını karşısında hükümetlerin aldığı olağanüstü önlemler günden güne yaygınlaşırken, küresel ekonomiler de salgının etkilerine iş yaşamını dijital ortama taşıyarak yanıt veriyor. KPMG'ye göre Fortune 1000 şirketlerinin yüzde 94'ü tedarik zincirlerinde bozulmaların yaşandığını bildirirken, koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin dünya ekonomisinin yüzde 40'ını temsil etmesi ile birlikte, teknoloji, üretimden iletişime kadar geniş bir yelpazede kurumların sürekliliğine katkı sağlayan en önemli araç olarak öne çıkmaya başladı.



Şirket içi ve şirket dışı toplantıların hızla dijital ortama taşınmasıyla birlikte online üretkenlik sunan şirketlerin ürünlerine olan talep de artıyor. Video tabanlı iletişim şirketi Zoom'un piyasa değeri hızla artarken online üretkenlik uygulaması Microsoft Teams'in kullanım oranı da salgının başladığı Çin'de yüzde 500'e varan oranda artış gösterdi.



Dünya çapındaki altı ofisinde 100'ü aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren ve kurumlar için omnichannel (çok kanallı) dijital pazarlama teknolojileri sunan SmartMessage'ın CEO'su Oğuz Küçükbarak, koronavirüs salgını çerçevesinde alınan önlemler nedeniyle operasyonları etkilenen şirketlerin dijital araçların kullanımını artırarak dijital dönüşümde bir sıçramaya neden olabileceklerinin altını çiziyor ve ekliyor: “Dijital iletişim kanallarındaki artış eşliğinde çok kanallı pazarlama araçlarına olan talepte artış yaşandığını kendi operasyonlarımız üzerinde gözlemleyebiliyoruz. İptal olan ya da ertelenen etkinlikler, kurumların müşterilerine ulaşmak için birden fazla dijital kanalı en verimli şekilde kullanma ihtiyaçlarını artırmış durumda. Tüketicilerle şirketlerin iletişiminin dijital kanallara taşınması zaten yükselen bir trenddi. Araştırma şirketi Nielsen, 2025 yılı itibarıyla 75 milyon hanenin çok kanallı olacağını tahmin ediyor. Koronavirüs nedeniyle yaşanılan izolasyon, bu trendi daha da somutlaştırabilir.”



Dijital iletişimin, kriz zamanlarında sağladığı etkinlikle süreçleri hızlandırdığına dikkat çeken Küçükbarak, geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında dijital iletişim araçları üzerinden şirketlerin kendi çalışanlarına yaklaşık üç kat daha hızlı ulaşabildiklerini belirtiyor: “Aynı oran şirketlerle müşteriler arasında da yakalanabilir. Pazarlama otomasyonu hem uygun maliyet hem de kolay kullanım avantajıyla önümüzdeki dönemde daha da öne çıkan bir araç olacaktır. Dijital kanal aracılığıyla kurumsal mesaj gönderiminin önümüzdeki üç aylık süreçte yüzdesel olarak üç haneli oranda artacağını öngörüyoruz.”



