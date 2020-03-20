Koronavirüs nedeniyle Huawei, garanti süresini 3 ay uzattı

Huawei, koronavirüs nedeniyle fiziksel temasın azalması gereken bugünlerde garanti için mağazalara kullanıcıların gelmemesi için garanti süresini artırmakta çare buldu. 23 Mart Mart tarihinde internet üzerinden mağaza açmayı planlayan şirketin ikinci hamlesi de garanti süreleri olmuş oldu.

Örneğin orjinal garanti süresi 15 Mart ile 15 Haziran 2020 tarihlerin arasında sona erecek kullanıcılar, bu tarihlerin üzerine 3 ay daha eklemeleri gerekiyor. Huawei'den alınan telefon, PC, tablet, giyilebilir cihazlar, ses ve router cihazları da garanti kampanyası kapsamına alınırken, kullanıcıların evinden çıkmaya başladığı dönem geldiğinde mağazaya uğrayıp uzayan garantisi sayesinde cihazını tamir ettirmesi amaçlanıyor.

Diğer yandan Huawei'den ürün alan herhangi bir kullanıcı, ürününü garantiye ücretsiz kargoyla ürünü gönderip, ücretsiz kargoyla teslim alabilme şansına da sahip. Huawei koronavirüs nedeniyle telefonların onarımı sonrasında dezenfekte edilerek sahibine gönderileceğini de açıkladı.



