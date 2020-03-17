Koronavirüs nedeniyle evden çalışanlar arttı, Microsoft Teams çöktü!

Microsoft'un yaygın olarak kullanılan ve işletmelerde çalışanların iletişimini sağladığı Teams uygulaması, şu günlerde büyük bir kitleyi barındırıyor. Koronavirüs salgısı nedeniyle evden çalışma modeli benimsenirken, çalışanlar için Teams ve benzeri uygulamalar daha hayati bir hale geldi. Avrupa ve ABD dahil pek çok ülkede aynı anda evden çalışma sistemine geçilince beklenmedik bir sorun yaşandı ve Teams erişim sorunu çıkarmaya başladı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft ise sorun üzerinde çalışıldığını 'Microsoft 365 Status' isimli resmi Twitter hesabından kullanıcılarına aktardı. Oldukça kullanışlı bir uygulama olmasına karşın sık sık çökme sorunu gösteren Teams, kısa bir süre önce de Microsoft'un SSL sertifikalarını yenilemeyi unuttuğu için yaklaşık 3 saat erişim sorunu yaşatmıştı.



Microsoft Teams, sadece işletmelerce değil; okullar tarafından da uzaktan eğitim amacıyla kullanılıyor ve bu erişim sorunu haliyle eğitimi de yer yer sekteye uğratıyor. Uygulama koronavirüs salgını sebebiyle çok daha fazla önem kazanmışken bu tip teknik sorunların ortaya çıkması kullanıcıları alternatif araçlara iterken, Microsoft da durumun hassasiyetinin farkında olması nedeniyle sorunları kısa sürede çözmeye çalışacak.