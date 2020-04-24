Koronavirüs nedeniyle 'dijital davranışlar' nasıl değişti?

Ramazan süresince Corona virus salgını nedeniyle nasıl değişiklikler olacağı da bu günlerde bir soru işareti. Camilerin kapanması ve toplu ibadetin toplum sağlığı için askıya alınmasının ardından, bağışıklık sistemi ve sağlık bakımından oruç tutmanın etkileri de tartışılıyor. Sadece Türkiye’de değil Orta Doğu ve farklı İslam ülkelerinde de gündemde olan bu konu, birlikteliğe en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde, Ramazan ayını bekleyen herkesin radarında. Evde izolasyon içinde olan toplumun alışkanlıklarında da farklılıklar gözlemleniyor. Özellikle Ramazan döneminde katılımcıların %32'si akıllı telefonlarında daha fazla zaman geçireceklerini söylüyor. Katılımcıların% 75'i gün içinde iftardan sonra (% 18) ve salonda (% 8) mobil cihazları ile vakit geçirdiklerini söylüyor.

Oruç Tutarken Zaman Geçirmenin Keyifli Yolu Mobil Oyunlar

Corona virüs salgını nedeniyle mobil oyunlarda geçirilen zamanın artışı farklı araştırmalar ile kanıtlanmıştı. Ramazan dönemi özelinde ise; katılımcıların %72'si mobil oyun oynamak için akıllı telefonlarını kullandıklarını söylerken, katılımcıların% 41'i Ramazan ayında mobil oyun oynamak için daha fazla zaman harcayacaklarını söylüyor. Oyun oynarken keyifli vakit geçirilmesi, zaman geçirmenin kolaylığı, rahatlama ve gündelik hayatın stresinden uzaklaşma gibi pozitif duygular, toplumu oyunlarda vakit geçirmeye yönlendiriyor. Geçtiğimiz sene Ramazan ayında da özellikle gündüz saatlerinde ve Sahur vakitlerinde mobil oyunlarda geçirilen vaktin arttığını gözlemlemiştik. Bu sene de yapılan araştırma kullanıcı alışkanlıklarının bu şekilde olacağı yönünde.

Ramazan Dönemi Reklamverenler için de Önemli

Ramazan dönemi, oruç tutan hedef kitlelere ulaşmak ve reklamlar ile farkındalık yaratmak, markalar için de bir hayli önemli. Geleneksel medya kadar, hedef kitlelerin alışkanlıklarının dijitalleşmesinin bir sonucu olarak, bu dönemde de mobil reklamlar ön plana çıkıyor. Araştırmaya katılanların % 66'sı mobil cihazlarında gördükleri reklamlar üzerinden doğrudan bir satın alma yapıyorlar. %86'sı ise ürün kendileri ve tercihleri ile ilgili olduğunda satın alma yapacaklarını belirtiyor. Bu da dijital reklamlarda her dönem hedeflemenin önemini vurguluyor.

Ramazan müşterilerinin 85'i akıllı telefonlarını online alışveriş için kullanıyor ve kullanıcıların %52'si uygulama içi satın almayı tercih ediyor. Mobil deneyimin bir parçası olarak web yerine uygulamaların tercih edilmesi, hem kullanım kolaylığı hem de hız bakımından tercih ediliyor. Geçtiğimiz senelere kıyasla mobil kullanım alışkanlıklarının her geçen gün uygulamalara doğru kaydığını gözlemliyoruz. Bu da mobil uygulamaların reklamverenler için yeni bir mecra olarak kabul görmesini sağlıyor.

Giyim ve Erzak En Çok Satın Alınan Ürünler Arasında



Ramazan döneminde kıyafet, erzak ve şekerleme ürünleri çoğu Ramazan müşterisinin satın almayı planladığı ürünler. Ramazan ayı üzerinde Coronavirus etkisi göz önüne alındığında bu dönem, özellikle online alışverişlerin ve yemek siparişlerinin artması bekleniyor. Bu dönem de havayolu, seyahat gibi sektörlerde alışveriş yapılmıyordu , bu sene Corona Virüs etkisi ile bu konuların durma noktasında olduğunu görüyoruz. Yine sinema, oyuncaklar, eğlence sektörü alışverişin azaldığı alanlardan. Earnest Research’un yaptığı araştırmaya göre, video yayınları, oyunlar, müzik yayınları ve online kitaplar kullanıcıların satın alma yaptığı alanlar arasında ilk sırada geliyor.