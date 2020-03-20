Koronavirüs nedeniyle Chrome'a yeni güncelleme artık yok

Milyonlarca insanın evinde vakit geçirmesiyle internette geçirilen zamanda hatırılı sayılır bir artış yaşanırken, Google tarafında ise kullanıcıların sorun yaşamaması adına yeni özelliklerin bir süre devreye sokulmaması kararı alındı. Chrome ve işletim sistemi Chrome OS için sık sık yeni özellikleri aktif hale getiren ve kullanıcıların beğenisine sunan Chrome'da sıklıkla yeni özelliklerle karşılaşılması işten değildi. Ancak koronavirüs salgını sürecinde Google bu yeni denemelerden uzak durmak niyetinde.

Google'ın böyle bir karar almasında kullanıcıların evinde sorun yaşamadan internet deneyimini yaşamaları en önemli gerekçe. Yeni özelliklerin beraberinde sorunları da getirebildiğinin farkında olan Google ekibi, halihazırda ortamın bu tip sorunlar için uygun olmadığının farkında ve yeni güncellemeler yayınlansa bile daha çok güvenlik yamaları ve bir dizi teknik düzeltme için olacak.

Google ekibinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bu süreçte Chrome’un 80. sürümüne eklenecek güvenlik güncellemelerine öncelik vereceğiz"