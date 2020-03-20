MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKoronavirüs NASA'yı da vurdu, Ay roketi çalışmaları askıya alındı
GeriTeknoloji Koronavirüs NASA'yı da vurdu, Ay roketi çalışmaları askıya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 20.03.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Koronavirüs NASA'yı da vurdu, Ay roketi çalışmaları askıya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs NASA'yı da vurdu, Ay roketi çalışmaları askıya alındı
Abone Olgoogle-news

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla iki uzay merkezini kapatıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın Ay roketi geliştirilen New Orleans'deki Michoud tesisinde çalışmaların askıya alınacağını ve roket ek motorunun test edildiği Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezinin geçici kapatılacağını duyurdu. 

Ajansın bu önlemlerinin, NASA'nın Ay'a 2024'te astronot gönderme misyonunun ertelenmesine yol açabileceği belirtildi.

NASA, Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçildiğini açıklamıştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetti, ülkede vaka sayısı 14 bin 366 oldu.


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle