Koronavirüs karşısında telefonlar en iyi şekilde nasıl temizlenir?
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Önce Çin'de başlayan, ardından Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs konusunda çözüm yolları arayan bilim insanları, henüz istenen neticeyi alamazken, diğer yandan vatandaşların kendi çapında alacakları önlemler önem kazanıyor. Sıkça elimizin gittiği telefonlarımız da tam da virüsün rahatça bulaşacağı bir ortamı sunuyor. Peki telefon temizliğinde nelere dikkat etmeli? Ne yapmalı, ne yapmamalı?
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