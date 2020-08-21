Koronavirüs, kadınların online alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi

Çalışan kadınların online alışveriş eğilimlerini belirlemek amacıyla bir anket düzenlendi. Söz konusu ankete göre, çalışan kadınlar, bugüne kadar öğle tatili ya da mesaide zaman ayırdıkları online alışverişi artık eve de taşımaya başladı. Önceki dönemde, her 10 kadından üçü sanal mağazalarda gezinmek için akşam saatlerini tercih ederken, son ankete göre, her 10 kadından altısı 20.00 – 23.00 saatleri arasında, dijital vitrinlerde turluyor.

Akşam sanal mağaza gezen kadınların dördü alışverişini de aynı saatlerde sonlandırırken, ikisi satın alma aşaması için gündüz mesai saatlerini ya da öğle tatilini tercih ediyor.

Kadınlar artık pazar günleri hariç haftanın her günü internetten alışveriş yapıyor. Eskiden çalışan kadınlar ağırlıklı olarak Çarşamba ve Perşembe günleri, hafta sonu tatiline yönelik online alışverişler yapıyordu.

Pandemi öncesi anketlerinde, çalışan kadınların yüzde 42’sinin internetten giyim eşyası aldığı, ayakkkabı, çanta ve kozmetiğin de diğer önemli alışveriş kalemleri olduğu belirlenmişti.

Son ankette ise gıda ve çocuk bezi, temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri toplam alışverişlerin yüzde 55’ini oluşturduğu ortaya çıktı. Giyecek, kozmetik, kişisel bakım, hobi, kitap alışveriş sepetini dolduran diğer ürünler arasında yer aldı.

Pandemi öncesi 150 TL olan çalışan kadınların alışveriş sepetlerinin ortalaması, son aylarda 250 TL’ye yükseldi.

Ankete göre, çalışan kadınların pandemi döneminde de fazla değişmeyen diğer online alışveriş alışkanlıkları şöyle:

· Sosyal medyadaki reklamlar ve e-posta bildirimleri, erkeklere göre kadınların alışverişinde daha etkili oluyor.

· Fırsat sitelerini ve kampanyaları erkeklerden daha fazla takip ediyorlar.

· İnce eleyip sık dokuduklarından, satın almaya karar verdikleri ürünlerde bile alışverişe başlayıp sonlandırmaları 15-20 dakikayı buluyor. Erkeklerde bu süre 7-8 dakika oluyor.

· Markaları sosyal ağlarda daha fazla tavsiye ediyorlar.

· İade süresini sonuna kadar kullanmayı tercih ediyorlar.



