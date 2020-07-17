Koronavirüs ile mücadelede termal kamera dönemi

Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından tamamen Türk mühendisler tarafından yapılan termal ısı kameraları ilçenin çeşitli noktalarındaki pazar yerleri, termal havuzlar ve parklarda kullanılmaya başlandı. Termal ısı kamera ön panelindeki bulunan kamerasıyla kişilerin yüzlerini algılayıp eğer maske takmıyorsa onlara maske takma konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca kamera kişilerin ateşlerini ise otomatik ölçüyor. Maske takmayan veya ateşi yüksek olan kişilerin alana girişine ise verdiği uyarı sayesinde izin vermiyor. Termal ısı kamerasının yüz tanıma algoritması da 500 milisaniye altında yüz tanıma yapabiliyor.



Termal ısı kamerasını deneyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, korona virüsün halen ciddiyetini koruduğu bu dönemde önlem alırken teknolojiyi de kullanmak istediklerini ifade ederek, “Teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanmanın arzusu içerisindeyiz. Bulunduğumuz süreçte en önemli şey maske, mesafe ve hijyen bu açıdan bizler hizmet binalarımızda tüm girişlerine termal ısı kamerası koyduk. Makinemiz hem ateş ölçüyor hem de maskesiz girmeye çalışanları uyarıyor. Korona virüs için halen ciddi önlemler almalıyız. Amacımız insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda önlemleri daha fazla arttırmak. Teknolojiyi daha verimli kullanarak bu önlemleri daha iyi almalıyız” dedi.



“Fiyatı yaklaşık 2 bin lira”



Başkan Orhan, ürünün fiyatının ise yaklaşık 2 bin liraya yakın olduğunu kaydederek, “Bu makineyi kalabalık alanlarda ve pazar yerlerinde kullanıyoruz. Bu üründen yaklaşık belediyemiz bünyesine 10 tane aldık. Türk mühendisler tarafından üretilmiş cihazlar. Bir tanesinin fiyatı yaklaşık 2 bin liraya denk geliyor” şeklinde konuştu.



