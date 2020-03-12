Koronavirüs ile mücadelede bilgisayar temizliği de önemli

Türkiye’de ortaya çıkan ilk koronavirüs vakasının duyurulmasıyla birlikte salgına karşı alınması gereken önlemler önem kazandı. Ortak kullanım alanlarında ve kapalı mekanlarda bulaşıcılık riskinin artmasına yönelik kişisel hijyen kuralları ve ellerin düzenli dezenfeksiyonu bireysel önlemler arasında öne çıkıyor. Bunun yanı sıra sürekli temas halinde bulunulan veya sıkça kullanılan nesnelerin düzenli aralıklarla temizlenmesi virüsün bulaşmasını engellemek açısından büyük önem taşıyor.

Telefon, klavye ve mouse gibi gün içinde sıkça ve uzun süre kullanılan cihazların temizlenmesinin virüsün yayılımını yavaşlatmak için etkili olacağına işaret eden Monster Notebook Kurumsal İletişim Direktörü Kayra Keri Küpçü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Çeşitli sağlık kuruluşları ve uzmanlar tarafından yapılan tüm bilgilendirmelerde el hijyeninin önemine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre Corona virüsü cansız nesneler üzerindeki yaşamını sürdüremiyor, ancak telefon, bilgisayar, klavye, mouse, oyun aksesuarları gibi çok sık kullandığımız ve özellikle ortak paylaşılan cihazlar virüs gibi çeşitli hastalıkların bir kişiden diğerine bulaşma riskini artırabiliyor.



Monster Notebook Kurumsal İletişim Direktörü Kayra Keri Küpçü

Bu yüzden bu cihazların çok sık temizlenmesini ve temiz tutulmasını öneriyoruz. Özellikle ortak kullanım alanları, ofisler, oyun merkezleri gibi paylaşımlı mekanlardaki bilgisayarların temizliği için çeşitli mikrofiber bezler, cihazlara zarar vermeyecek dezenfektan özellikli solüsyon spreyler kullanılmalı, gün içinde düzenli aralıklarla bu temizlik yinelenmeli. Elbette bu solüsyon spreylerin doğrudan cihaza püskürtülmeden, öncelikle beze sıkılarak kullanılması gerekiyor. Biz de tüm mağazalarımızdaki ve deneyim alanlarımızdaki cihazları her iki saatte bir dezenfekte ediyoruz. Ayrıca genel merkezimizdeki ofislerimizde de kullandığımız tüm cihazların temizliğini yapıyoruz. Çalışma alanlarımız ve mağazalarımız özel karışımlarla dezenfekte ediliyor. Bu süreçte tüm çalışanlarımızı ilk günden itibaren düzenli olarak bilgilendirdik ve nasıl korunacaklarına dair bilgilendirici video gösterimleri gerçekleştirdik. Toplum sağlığını tehdit eden bu durumun en kısa zamanda sona ermesini temenni ediyoruz, tüm kullanıcılarımızın ve çalışanlarımızın basit hijyen kurallara uyarak olası bir salgının önlenmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.