Koronavirüs ile birlikte kadınlar mobil oyun alışverişini artırdı
Yapılan son araştırmalara göre oyun alışverişlerinin miktarı Nisan ayına göre yüzde 25 büyüme gösterdi ve kadınların daha çok mobil oyunlara yönelik harcama yapması, mobilin yeniden büyümeye geçmesini sağladı.
Oyunfor.com, Mayıs ayında en çok harcama yapılan oyunlar ve oyun alışverişleriyle ilgili sonuçları paylaştı.
Mobil oyunlar, kadınlar sayesinde tekrar büyüme trendinde
Türkiye’deki oyunseverlerin Mayıs ayında PC oyunlarıyla ilgili alışverişleri yüzde 10 azalırken, mobil oyunlardaki alışveriş adedi yüzde 10 arttı. Bu artışta kadın oyuncuların alışverişlerinin artması önemli rol oynarken, platforma göre harcama dağılımı aşağıdaki şekilde sıralandı:
- Mobil oyunlar (%55)
- PC oyunları (%25)
- Konsol oyunları (%15)
Koronavirüs dönemindeki oyun alışverişlerinin cinsiyete göre dağılımı ise şöyle oldu:
Kadınlar
Erkekler
Şubat
%10
%90
Mart
%25
%75
Nisan
%27
%73
Mayıs
%30
%70
Mayıs ayında en çok oynanan oyunlar
2020 yılının Mayıs ayında Türkiye’de oyunseverlerin en çok alışveriş yaptığı oyunlar aşağıdaki şekilde listeleniyor:
01. PUBG Mobile
02. League of Legends
03. Lords Mobile
04. Call of Duty (Mobile)
05. Game of Thrones
06. FIFA 20
07. Zula
08. CS:GO
09. Point Blank
10. Metin2
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