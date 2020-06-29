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Teknoloji
Haber Giriş: 29.06.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

Koronavirüs ile birlikte kadınlar mobil oyun alışverişini artırdı

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Koronavirüs ile birlikte kadınlar mobil oyun alışverişini artırdı
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Yapılan son araştırmalara göre oyun alışverişlerinin miktarı Nisan ayına göre yüzde 25 büyüme gösterdi ve kadınların daha çok mobil oyunlara yönelik harcama yapması, mobilin yeniden büyümeye geçmesini sağladı.

Oyunfor.com, Mayıs ayında en çok harcama yapılan oyunlar ve oyun alışverişleriyle ilgili sonuçları paylaştı.

Mobil oyunlar, kadınlar sayesinde tekrar büyüme trendinde

Türkiye’deki oyunseverlerin Mayıs ayında PC oyunlarıyla ilgili alışverişleri yüzde 10 azalırken, mobil oyunlardaki alışveriş adedi yüzde 10 arttı. Bu artışta kadın oyuncuların alışverişlerinin artması önemli rol oynarken, platforma göre harcama dağılımı aşağıdaki şekilde sıralandı:

- Mobil oyunlar (%55)
- PC oyunları (%25)
- Konsol oyunları (%15)

Koronavirüs dönemindeki oyun alışverişlerinin cinsiyete göre dağılımı ise şöyle oldu:

 

Kadınlar

Erkekler

Şubat

%10

%90

Mart

%25

%75

Nisan

%27

%73

Mayıs

%30

%70

Mayıs ayında en çok oynanan oyunlar

2020 yılının Mayıs ayında Türkiye’de oyunseverlerin en çok alışveriş yaptığı oyunlar aşağıdaki şekilde listeleniyor:

01. PUBG Mobile

02. League of Legends

03. Lords Mobile

04. Call of Duty (Mobile)

05. Game of Thrones

06. FIFA 20

07. Zula

08. CS:GO

09. Point Blank

10. Metin2

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