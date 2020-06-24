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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 06:47,Son Güncelleme:

Koronavirüs ile birlikte elektronik para kullanımı yükselişe geçti

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Koronavirüs ile birlikte elektronik para kullanımı yükselişe geçti
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Ödeme sistemleri ve finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren ininal, koronavirüs pandemisinin etkili olduğu ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmadığı Mayıs ayında elektronik para sektörünün yüzde 43, şirketlerinin ise yüzde 57 oranında büyüdüğüne dikkat çekti.

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere temel finansal hizmetleri sağlayan ödeme platformu, aynı dönemde aktif kart sayılarının yüzde 30, kullanıcı sayılarının ise yüzde 58 oranında artırdıklarına vurgu yaptı. ininal CEOsu Hakan Gonca, yıl sonunda hacmimizi 1,5 milyar TLye, aktif kullanıcı kitlemizi de 1,5 milyon kullanıcıya çıkarmayı hedefliyoruz dedi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi elektronik para sektörünün büyümesini de etkiledi. Yeni nesil ödeme platformu ininal, Mayıs ayında rekor düzeyde büyüme gerçekleştirdiğini açıkladı. Ön ödemeli kart sektörünün bir ayda yüzde 43 oranında büyüme gerçekleştirdiğine, pazarın üzerinde büyüyerek sektördeki payını yüzde 57 oranında artırdığını belirten ininal, aynı dönemde ininal Kart ile yapılan oyun harcamalarının yüzde 70, e-ticaret harcamalarının ise yüzde 49 oranında büyüdüğünü duyurdu.

Ödeme platformu, mayıs ayında aktif kart sayısının yüzde 30 artırdığına, kullanıcı sayısın da da yüzde 58 oranında artış gösterdiğine vurgu yaptı.

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