Koronavirüs herkesi eve kapattı, Snapchat çöktü

Snapchat, dün sıklıkla erişim sorunu yaşadı ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda Snapchat ekibi, yaşanan teknik sorunu düzeltmeye çalıştı. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Birçok Snapchat kullanıcısı uygulamada sorun yaşıyor. Sorunu çözmek için çalışıyoruz.” mesajı kaydedildi.

Saatler süren erişim sorununun çözülmesiyle birlikte ise Snapchat yeni bir mesaj daha yayınladı ve sorunun çözüldüğünü kullanıcılarına duyurdu. Koronavirüs nedeniyle evine kapananların yoğun ilgisi sonucu zaman zaman erişim sorunu yaşayan Snapchat dışında Avrupa Birliği de interneti çok fazla 'sömürmemesi' adına Netflix'ten içeriklerin kalitesinin daha düşük seviyede kullanıcılara sunulmasını istemiş, şirket de bunu kabul etmişti.

Koronavirüs nedeniyle Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda ise henüz herhangi bir sorun yaşanmış değil.