Koronavirüs herkesi eve kapattı, filmler erkenden internete düşüyor

Koronavirüs nedeniyle film sektöründe önemli değişimler yaşanıyor. Vizyona girmesi beklenen birçok film, tarihi belirtilmeksizin ertelenirken, vizyonda olan filmlerin gişesi ise oldukça düşük; zira pek çok ülkede sinemalar kapatılmış durumda, açık olanlarda da durum farklı değil; zira insanlar evlerinden çıkmıyor ve evlerinde film seyretmeyi tercih ediyor. Öyle ki, geride bıraktığımız hafta sonu, sinema sektöründe son 20 yılın en kötü hasılat rakamlarının elde edildiği hafta sonu oldu.

Bu yönelim elbette yapımcı şirketleri de harekete geçirmiş durumda. Halihazırda filmlerini vizyon tarihinden belirli bir süre sonra internette yayınlayan şirketler, bu tarihi daha kısa tutmaya karar veriyor. Örneğin Star Wars: The Rise of Skywalker, planlanandan bir hafta mnce internette yayınlanırken, iTunes üzerinden an itibariyle satın alınabiliyor ya da kiralanabiliyor. Aynı şekilde Birds of Prey, The Gentlemen, The Invisible Man de oldukça yeni filmler olmasına karşın 24 Mart tarihinde Warner Bros'un kararıyla internetten verilecek.

Sonic: The Hedgehog, Onward, Bloodshot için ise henüz bir açıklama yok; ancak bu filmlerin de erkenden internette yayınlanması şaşırtıcı olmayacak.