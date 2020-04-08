Koronavirüs hakkındaki soruları yapay zeka yanıtladı

CBOT’un açıkladığı Koronabot kullanım istatistiklerine göre; koronabot.com ve bazı haber siteleri üzerinde yer alan bilgi asistanını günlük 15 bin kişi kullandı. Koronabot güçlü Doğal Dil İşleme (NLP) ve Makine Öğrenimi teknolojisi sayesinde her gün 60 bini aşkın soruya anında cevap verdi.

Korona Virüs’e ilişkin dünya genelindeki tüm resmi verileri güncel olarak vatandaşlarla paylaşıyor

Koronabot kullanım istatistiklerine göre vatandaşların bota yönelttikleri soruların %20,1’ini Vaka sayılarına ilişkin sorular oluşturdu. Sağlık Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve dünya genelinde yapılan resmi açıklamaları baz alan Koronabot sadece Türkiye’deki değil aynı zamanda Dünya geneli ve diğer ülkelerdeki vaka sayılarına ilişkin güncel rakamları da vatandaşlarla anında paylaşarak onları en doğru şekilde bilgilendiriyor.

CBOT’un yetkin NLP teknolojisi sayesinde Koronabot ile diyaloglarında konuşur veya mesajlaşır gibi bir dil kullanabilen vatandaşlar bu bot ile Korona Virüsü hakkında bilgi kirliliğine maruz kalmadan sağlıklı bilgilere rahatlıkla ulaşabildi. Sağlık Bakanlığı algoritmalarını baz alarak risk tahmini de yapabilen Koronabot’la CBOT ülkemizin Korona Virüs ile mücadelesine destek olmaya devam edecek. Vatandaşlar siteye girdikten sonra isterlerse sayfadaki arama alanından isterlerse de sağ alt köşedeki bot sembolünü kullanarak merak ettikleri soruları yazabiliyorlar.

Koronabot’a hal hatır soranların oranı %11,6

Koronabot’a yöneltilen sorular arasında “Korona nedir? Tedavi ve ilaç var mı?” gibi sorular ile testlerin yapılmasına ilişkin merak edilen konular da yer alıyor. Bu konular yapay zekaya gelen soruların %15,5’luk kesimini oluşturuyor. Yapay zekaya gelen “Merhaba, nasılsın?” gibi sosyalleşmeye yönelik sorular ise %11,6’ya varan bir oranla dikkat çekiyor. Botun sosyal diyalogları da rahatça anlayabilmesi ve akışı takip edebilmesi vatandaşların sohbete devam etmelerini sağlıyor. Kural tabanlı chatbotlarda pek rastlanmayan bu tür kişiselleştirilmiş diyaloglar yapay zekanın geldiği son noktayı da gözler önüne seriyor.

CBOT tarafından yapılan açıklamada yukarıdaki gibi çok sık sorulan sorulara cevap veren Koronabot’un aynı zamanda “Hangi hastanelerde test yapılıyor?”, “Hangi ülkelere uçuş yasağı var?”, “Nasıl önlemler alınıyor?”, “Evcil hayvanım var, bana bulaşır mı?” gibi çok farklı konuda gelen sorulara da çok yüksek bir başarı oranı ile cevap verdiğinin altı çiziliyor.

“Yanlış bilgilerle mücadele etmek için Koronabot’u uygulamaya aldık”

CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş, “Tüm dünyayı derinden ve hızlı bir şekilde etkileyen Korona Virüs ile ülkemizde de özverili bir mücadele yürütülüyor. Bu zor dönemi ülke olarak başarıyla atlatabilmek için tüm şirketlerin imkanlarını kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktadan hareketle CBOT olarak sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir şirket olarak yanlış bilgilerle mücadele etmek için Koronabot’u uygulamaya aldık. Başta T.C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve dünya genelindeki resmi kuruluşların açıklamalarını baz alan Koronabot güçlü yapay zeka teknolojisi sayesinde vatandaşların günlük dille yazdığı her soruyu rahatlıkla anlıyor ve en doğru cevapları sunuyor. Yapay zeka tabanlı bilgi asistanımızı bugüne kadar günlük olarak 15 bin kişi kullandı. Koronabot güçlü Doğal Dil İşleme (NLP) ve Makine Öğrenimi teknolojisi sayesinde 60 bini aşkın soruya anında cevap verdi.”