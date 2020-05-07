Koronavirüs günlerinin parlayan teknolojileri

Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar pek çok teknoloji ürünü sunan İncehesap.com, salgın tedbirleri döneminde evlerdeki sinema sistemleri ve bilgisayar kullanımının artmaya devam ettiğini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde LED TV satışları yüzde 260 artarken, notebook satışları ise yüzde 70 artış gösterdi.

Korona günlerinde tıbbi malzeme, mobil cihazlar, PC’ler, televizyonlar, küçük ev aletleri ve kişisel bakım cihazlarının, e-ticaret şirketleri için avantajlı ürün grupları haline geldiğini vurgulayan İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, Mobil Dünya Kongresi başta olmak üzere global markaların yeni teknolojilerini duyurdukları birçok geliştirici konferansın iptal edildiğini hatırlatarak üretimini Çin’de gerçekleştiren bazı global markaların üretim faaliyetlerini geçici süreyle durdurduklarına dikkat çekti. Erzen, “Bu gelişmeler bazı teknoloji ürünlerinin fiyatlarına artış olarak yansıdı. Teknolojik ürünlerin ithalat ve ihracatına güvenlik nedeniyle kısıtlama getirildi. Bu noktada İncehesap.com olarak öngörülü hareket ettik ve salgın globale yayılmadan önce büyük ölçüde stok teminini gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Erzen, “11 Mart tarihinden 5 Mayıs’a kadar geçen sürede önceki iki aya oranla PC grubu satışlarımızda yüzde 54’lük artış yaşadık. Hazır sistem özelinde baktığımızda ise bu oran yüzde 55 olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Erzen, bu dönemde birçok global teknoloji şirketinin çalışmalarını sınırlandırdıklarını hatırlatarak teknoloji şirketlerinin bir kısmının da asıl üretimleri yerine sağlık teknolojileri üretimine odaklandıklarına dikkat çekti. Salgın döneminde dünya genelinde öne çıkan ve büyümesi beklenen teknoloji alanlarına ilişkin de bilgi veren Erzen, korona günlerinin parlayan yıldızlarını şöyle sıraladı:

*Sağlık ekipmanları ve teknolojilerinin geliştirilmesinde ise yapay zeka, büyük veri (big data), nesnelerin interneti (IOT) ve bulut teknolojileri gibi birçok yeni nesil teknolojiyi destekleyen uygulamalar hız kazandı. Özellikle sağlık sektörüne yönelik AR-GE çalışmaları artarken takip sistemleri geliştirilmeye başlandı.

*Nesnelerin interneti (IOT) teknolojilerinin, ağırlıklı olarak tıbbi ekiplere sınır ötesi çevrimiçi iletişimi sağlamak adına yaygınlığı artırıldı. Salgın kontrolünü sağlamak ve yayılımı önlemek adına akıllı ses tarama sistemleri geliştiriliyor. Bu sistem sayesinde hastaların ya da risk gruplarının sesi analiz ediliyor.

*Yapay zeka ve 5G teknolojileri insan kaynaklarının yetersiz kaldığı noktada devreye alındı. Akıllı görüntülü okuma sistemi hasta teşhislerinde aktif olarak kullanılırken risk analizi, hasta değerlerinde stabilizasyon kontrolü, röntgen tahlil okuma ve sınıflandırma alanlarında da teknoloji çalışmaları yoğunlaşıyor. Özellikle Çin’de tıbbi malzeme teslimatlarında drone’lar kullanılıyor.

*Mobil aplikasyonların yanı sıra GPS ve Bloetooth teknolojileri yardımı ile lokasyon bazında kişisel takip sağlanıyor.