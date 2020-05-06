Koronavirüs günlerinde mahalle sakinleri için dijital uygulama

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri Umut Ulaş Tarhan ve Ferkan Yaman, yerel olarak kullanılan bir mobil uygulama geliştirdi. Aplikasyon sayesinde mahallede yaşayan herkes birbiriyle iletişim kurabiliyor ve alışveriş yapabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi’nin sorularını yanıtlayan öğrenciler, böylelikle mahalle kültürünü yeniden canlandırmak istediklerini ve esnaf ile KOBİ'lere destek olarak mikro düzeyde ekonomiye katkı sağlamak istediklerini söylüyor. Henüz prototip aşamasındaki projenin özellikle güvenlik açısından geliştirilmesi içinse destek bekliyorlar.

“SALGINDA UYGULAMANIN ÖNEMİNİ GÖRDÜK”

Ferkan Yaman Koronavirüs salgını döneminde projelerinin öneminin daha da iyi anlaşıldığını söylüyor. Yaman’a göre mahalleli arasında ilişkilerin canlanması Koronavirüs gibi büyük sağlık krizi dönemlerinde sosyal ve ekonomik açıdan çok faydalı.

“Projemizi geliştirmeye 3 ay önce başladık. O dönemde Koronavirüs salgını henüz Türkiye’ye gelmemişti. Salgın yayılınca geliştirdiğimiz dijital uygulamanın önemini bir kez daha görmüş olduk. Evden mahallenizdeki esnafla iletişim kurmak ve gerekli ürünleri online ortamda temin edebilmek bu dönemde çok yararlı olabilir. Uygulama ayrıca kişiler arasında iletişime de imkân veriyor.”



“GÜVENLİK ZAFİYETLERİNE DİKKAT EDİYORUZ”

Geliştirilen uygulama, kullanıcıların yerel olarak birbiriyle iletişime geçmelerine ve alışveriş işlemleri yapmalarına olanak tanısa da güvenlik endişesi söz konusu. Yaman, güvenlikle ilgili açıklarının kabul edilemez olduğunu ve kapatılması gerektiğini belirterek, “Uygulamamız işler hale geldikten sonra güvenlik açıklarının kapatılması gerekiyor. Özellikle online ödeme işlemlerinde yapacağınız herhangi bir güvenlik zafiyeti, uygulamanın ve biz geliştiricilerin de itibarını yerle bir edebilir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Uygulamalarda başınıza böyle bir şey geldiğinden yeniden güven kazanmak çok zor. Bu nedenle projemizi dikkatle geliştirmeye özen gösteriyoruz” diye konuşuyor.

“DESTEK BEKLİYORUZ”

Mahall projesi, Kredi Kayıt Bürosu tarafından bu yıl yedincisi yapılan “Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Proje Fikirleri Yarışması”ndan Findeks Özel Ödülü'ne layık görüldü. Projenin diğer sahibi Umut Ulaş Tarhan ise prototip aşamasından sonra ilerlemek için maddi desteğe ihtiyaçlarını olduğunu dile getiriyor. Yarışmadan elde ettikleri 10.000 TL’nin yeterli olmayacağını söyleyen Tarhan, projelerinin mahalle kültürünün yeniden canlandırılması ve küçük esnafın ekonomik olarak desteklenmesi için yararlı olacağına vurgulayarak şunları söylüyor:

“Projemizi prototip aşamasından ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için maddi kaynağa, desteğe ihtiyacımız var. Yarışmadan elde ettiğimiz ödül ne yazık ki hedefimizi gerçekleştirmek için yeterli değil. Uygulamamızın açıklarını kapatmak ve bir an önce kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. Ayrıca yazılım alanında bize destek verebilecek arkadaşlar da arıyoruz. Bu sayede mahalle kültürünü canlandırabilir ve esnafımızın özellikle Koronavirüs salgını döneminde desteklenmesini sağlayabiliriz.”