MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKoronavirüs etkisi: Apple tarihi açıkladı
GeriTeknoloji Koronavirüs etkisi: Apple tarihi açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01.04.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Koronavirüs etkisi: Apple tarihi açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs etkisi: Apple tarihi açıkladı

Apple, pandemi nedeniyle bu sene de çevrimiçi olarak düzenlenecek WWDC21 etkinliğinin tarihini açıkladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir etkinliklerini online olarak gerçekleştiren Apple bu geleneği WWDC21 de sürdürme kararı aldı.

ABD merkezli teknoloji şirketi geliştirici konferansı WWDC 2021'in 7 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında yapılacağını resmi olarak duyurdu.

Liste açıklandı: Appledan Türkiye sürprizi
Liste açıklandı: Apple'dan Türkiye sürprizi

Apple her zamanki gibi lansmanın detayları hakkında açıklama yapmaya yanaşmıyor.

Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, lansmanda iOS 15, watchOS 8, tvOS 15 ve macOS 12 gibi yenilikler görücüye çıkacak.

WWDC21 bir geliştirici etkinliği de olsa Apple bazı durumlarda bir sürprize imza atmıştı.

Appledan iPhone 13 sürprizi
Apple'dan iPhone 13 sürprizi

Bu yılki WWDC'de de benzer bir adım atması beklenen şirketin yeni bir AppleTV modelini ya da Apple'ın M1 işlemcisini taşıyan yeni Mac modellerini tanıtabileceği belirtiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi