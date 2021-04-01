Koronavirüs etkisi: Apple tarihi açıkladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir etkinliklerini online olarak gerçekleştiren Apple bu geleneği WWDC21 de sürdürme kararı aldı.

ABD merkezli teknoloji şirketi geliştirici konferansı WWDC 2021'in 7 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında yapılacağını resmi olarak duyurdu.

Apple her zamanki gibi lansmanın detayları hakkında açıklama yapmaya yanaşmıyor.

Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, lansmanda iOS 15, watchOS 8, tvOS 15 ve macOS 12 gibi yenilikler görücüye çıkacak.

WWDC21 bir geliştirici etkinliği de olsa Apple bazı durumlarda bir sürprize imza atmıştı.

Bu yılki WWDC'de de benzer bir adım atması beklenen şirketin yeni bir AppleTV modelini ya da Apple'ın M1 işlemcisini taşıyan yeni Mac modellerini tanıtabileceği belirtiliyor.