Koronavirüs, elektronik cihaz sektörünü de olumsuz yönde etkiledi

Çin’in Wuhan şehrinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan ve küresel ekonomiyi büyük oranda etkisi altına alan Koronavirüs, Türkiye iç piyasalarını da olumsuz etkiledi. Çoğunluğu Çin’de üretilen elektronik cihaz, saat ve cep telefonu aksesuarı gibi giyilebilir teknoloji sektörleri Çin’de üretimin büyük oranda durması nedeniyle stok yönetimine geçti. Fiyatlar kademeli olarak artarken geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 50 oranında düştü.

Teknolojinin ulaşılabilirliğini mümkün kılmak üzere mobil teknoloji şirketleri partnerliğinde online faaliyetlerini sürdüren Nasa İletişim CEO’su Mehmet Hayrettin Yılmaz’ın verdiği bilgiler sektördeki daralmanın etkenlerini özetledi. Yılmaz, sektörün geleceğini daha iyi öngörebilmek için yılın ikinci ve üçüncü çeyreğini beklemek gerektiğinin altını çizdi.



Yılmaz, “Ülke olarak elektronikte hiçbir zaman üretici olamadık ve Çin bizim birincil tedarikçimiz konumunda. Çin dışında ikincil dereceden tedarikçiler olarak nitelendirebileceğimiz Güney Kore ve Tayvan’da da Koronavirüs yaygın şekilde mevcut. Dolayısıyla rotayı bu ülkelere de çeviremiyoruz ve alternatif bir tedarikçi ülke yok.” dedi. Çin, Güney Kore ve Tayvan’daki fabrikaların şu an yüzde 10-15 kapasiteyle çalıştıklarını ifade eden Hayrettin Yılmaz, bu fabrikalarda halihazırda üretilen ürünün gireceği ilk ülkelerin Amerika ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa olacağını, 2020’nin üçüncü çeyreğine kadar Türkiye’ye bu ülkelerden ürün girişi beklemediklerini belirtti.