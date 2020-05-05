Koronavirüs döneminde ilgi gören teknolojik ürünler neler?

İçinde bulunduğumuz dönemde sosyal izolasyon önem kazanırken, evde kalan tüketicilerin alışkanlıklarında ve evden çalışmaya geçiş yapan iş dünyasında da önemli bir değişim görülüyor. Çalışanlar toplantılarını görüntülü görüşme uygulamaları ile gerçekleştiriyor, iş dışında ailesi ve sevdikleriyle de internet üzerinden iletişim kuruyor.

Oyunlar ve oyun yayınlarına olan ilgi artıyor

Koronavirüs döneminde, bir diğer popüler gündem konusu da oyunlar oldu. İş dışında keyifli vakit geçirmek isteyenler oyun oynuyorlar, e-spor karşılaşmalarına ve internet üzerindeki oyun yayınlarına büyük ilgi gösteriyorlar.

Verizon’un araştırmasına göre internet üzerinden video izlenme oranları yüzde 12 artarken, oyun severlerin takip ettiği Twitch’ te izlenme oranları yüzde 10, YouTube Gaming’ de ise izlenme oranları yüzde 15 artış gösterdi. Evde kalanlar için en çok büyüme yaşayan alan ise yüzde 75 ile oyunlar oldu.

Ses kalitesi kadar, uzun süreli kullanım için sundukları konforla da öne çıkan oyun kulaklıkları, diğer oyuncu ürünleri gibi en iyi özellikleri bir araya getirmeleri ile dikkat çekiyorlar. Bu da, onları her kullanım amacı için uygun hale getiriyor.

Anker’ in yeni Soundcore Strike serisi de bu kapsamda öne çıkan ürünlerden sadece bazıları... Kulak üstü kulaklıklar, belirli bir süre kullanımdan sonra kulağı ısıtmaları sebebiyle rahatsızlık yaratabiliyorlar. Strike serisindeki soğutucu jele sahip kulak yastıkları, ısınmanın önüne geçerek kullanıcılara daha rahat bir kullanım sağlıyor.



İnternet üzerinden oynanan oyunlarda ise takım arkadaşlarıyla sesli sohbet üzerinden iletişim kurmak, belirli taktikler izlemek ve oyuna renk katmak için önem taşıyor. Ancak nemlenen mikrofonlar ses kalitesinde düşüşe sebep olabiliyor ya da bozulabiliyor. Soundcore Strike 1 ve Strike 3’ün sahip olduğu Anker’in patentli SweatGuard teknolojisi sayesinde mikrofonları tükürüklere ve terlemeye karşı korumalı ve IPX5 suya dayanıklı sertifikalara sahip. Ayrıca her iki modelin de mikrofonlarında gürültü önleme özelliği yer alıyor. Böylece çağrılarınız ya da komutlarınız karşı tarafa net bir şekilde ulaşıyor.

Soundcore Strike serisi kulaklıklar, 52 mm’ lik özel sürücüleri ile oyun içi sesleri gerçekçi bir şekilde yansıtıyor ve bas tonlarında dikkat çekiyor. Her iki model de oyunlardaki silah seslerinin ve düşman ayak seslerinin yönünü anlamanızı sağlayan özel bir tasarıma sahip.

Strike 1’in özellikle de çoçukların işitme ses seviyesine karşı koruma ile ses seviyesi kısıtlama özelliği, yüksek seslere karşı kulakları korurken, Strike 3’ün 7.1 çevresel ses desteği, oyun atmosferini en iyi şekilde yaşamanızı ve kendinizi oyuna kaptırmanızı sağlıyor.