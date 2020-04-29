Koronavirüs döneminde dijital yaşam ve sonrası

Yaklaşık yüz yıl öncesine, milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği 1918 grip salgınına baktığımızda virüs, o zamanki optik mikroskoplar tarafından görülemeyecek kadar küçüktü. Ardından yeni elektron mikroskopları geliştirildi. Geçirmekte olduğumuz pandemi dönemi de hayatımıza son yıllarda girmeye başlayan teknolojilerin daha hızlı yayılmasına hatta yeni gelişmelerin yaşanmasına sebep oluyor. Meselâ, Çin’de polislerin salgın öncesinde kullandığı yüz tanıma teknolojisine sahip gözlükler, salgından sonra artık uzaktan vücut ısısını da ölçebilen bir hâl aldı. Oysa salgın öncesi bu bir ihtiyaç değildi. Ürün olarak bakıldığında farklılaşma olacağı aşikâr. Yeni ürünler içinse AR-GE gerekiyor. Bu durum AR-GE yatırımlarının daha fazla önem kazanacağının bir işareti olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan Singapur Teknoloji ve Dizayn Üniversitesi (STUD) Yapay Zekâ Laboratuvarı, salgının Türkiye’de yüzde 97 olasılıkla 15 Mayıs civarında sona ereceğini hesapladı. Bu sonuç yüzümüzü güldürmekle birlikte yapay zekânın fayda odaklı kullanımına da örnek teşkil ediyor.

Covit 19 döneminde dijital yaşam

Karantina döneminde işleri etkilenen pek çok işletme dijital medya, sosyal medya, e-ticaret yöneldi. Çünkü ileride olası bir pandemi yaşanması hâlinde, insanlar işlerinin mümkün olduğunca az etkilenmesini istiyor. Yine de bu dijitalleşme döneminde özellikle KOBİ’lerin dikkatli ve doğru adımlar atmaları gerekiyor. Büyük markaların ise teknolojik altyapıları ne kadar iyi olursa olsun, iletişim kanalları iyi ve doğru kullanmaları önemli.

Şirketler COVID-19 salgını sürecinde devam eden mevcut iş birliklerini güçlendirmek için sistemli bir yaklaşımdan faydalanabilirler. Meselâ, bu süreçte tüketicilerinin ihtiyaç duyduğu şeylere odaklanmak, tüketicilere ve diğer paydaşlara yardımcı olacak yaratıcı yollar düşünülebilir. Bundan yıllar sonra size 2019’un Nisan ayında ne almıştınız? diye sorulduğunda belki hatırlamayabilirsiniz ama pandemi döneminde ne aldığınızı yahut size kimin destek olduğunu büyük ihtimal ile hatırlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu dönemde ne kadar tüketiciyi anlamaya çalışırsanız o kadar iyi olacaktır. Zor zamanlarda pozitif olmak uğruna insanlara gereksiz eğlence sunmak yerine onları anlamaya çalışmak daha akılcı bir yoldur.

Covit 19 sonrasında “yeni normal“ hayata geçiş konusunda şimdiden hazırlanmak da gerekiyor. Salgının insanlar üzerinde bıraktığı etki teknolojiye, dijital dönüşüme nasıl yansıyacak hep birlikte göreceğiz. Ancak ikliminden teknolojisine pek çok şeyin değiştiği bir dünyada pandemi gibi durumlara şirketlerin de hazırlıklı olması gerekiyor.



Serap TORUN

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