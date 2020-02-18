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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18.02.2020 - 09:02,Son Güncelleme:/

Koronavirüs, bu kez Huawei P40 tanıtımını engelleyebilir

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Koronavirüs, bu kez Huawei P40 tanıtımını engelleyebilir

Çin'de başlayan ve pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgını nedeniyle her yıl Barselona'da gerçekleştirilen dev teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesiyle birlikte bu kez aynı salgının Huawei P40 lansmanını da erteletebileceği konuşuluyor.

Koronavirüsünün hızla yayılması ve hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bine yaklaşmasından dolayı tüm dünyada büyük önlemler alınmış durumda. Bu önlemlerden biride MWC 2020’nin iptal edilmesiydi.  Bu karar ise teknoloji şirketlerinin tanıtımlarını yapmak istedikleri telefon modellerinin de ertelenmesine sebebiyet verdi. Bu telefon modellerinden biri de Huawei P40 olabilir.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, Mobil Dünya Kongresi 2020’de P40 serisini, Mate X isimli katlanabilir telefonunu, loT ürünlerini ve yeni ürün izlenimlerini tanıtmaya hazırlanıyordu. Koronavirüs sebebiyle fuarın iptal olmasının ardından Huawei, güncel teknolojilerinin tanıtımı için yeni fırsatlar beklediklerini duyurdu.

Bu açıklama ile 26 Mart’ta düzenlenmesi tahmin edilen P40 serisi tanıtımında Huawei’nin MWC’de tanıtamadığı tüm cihazların tanıtılması bekleniyor.

Huawei’nin P ve Mate serisinin tanıtımı Çin dışındaki ülkelerde de daha önce olmuştu fakat Çin’deki geliş ve gidişlerdeki güvenlik önlemleri sebebiyle Huawei P40 modelinin de bu engele takılabileceği ihtimaller arasında.

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