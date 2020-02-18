Koronavirüs, bu kez Huawei P40 tanıtımını engelleyebilir

Koronavirüsünün hızla yayılması ve hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bine yaklaşmasından dolayı tüm dünyada büyük önlemler alınmış durumda. Bu önlemlerden biride MWC 2020’nin iptal edilmesiydi. Bu karar ise teknoloji şirketlerinin tanıtımlarını yapmak istedikleri telefon modellerinin de ertelenmesine sebebiyet verdi. Bu telefon modellerinden biri de Huawei P40 olabilir.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, Mobil Dünya Kongresi 2020’de P40 serisini, Mate X isimli katlanabilir telefonunu, loT ürünlerini ve yeni ürün izlenimlerini tanıtmaya hazırlanıyordu. Koronavirüs sebebiyle fuarın iptal olmasının ardından Huawei, güncel teknolojilerinin tanıtımı için yeni fırsatlar beklediklerini duyurdu.



Bu açıklama ile 26 Mart’ta düzenlenmesi tahmin edilen P40 serisi tanıtımında Huawei’nin MWC’de tanıtamadığı tüm cihazların tanıtılması bekleniyor.

Huawei’nin P ve Mate serisinin tanıtımı Çin dışındaki ülkelerde de daha önce olmuştu fakat Çin’deki geliş ve gidişlerdeki güvenlik önlemleri sebebiyle Huawei P40 modelinin de bu engele takılabileceği ihtimaller arasında.