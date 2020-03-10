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Teknoloji
Haber Giriş: 10.03.2020 - 08:26,Son Güncelleme:/

Koronavirüs bir fuarı daha vurdu, kapılar kapalı kaldı

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Koronavirüs bir fuarı daha vurdu, kapılar kapalı kaldı
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Deutsche Messe A.G, Almanya’nın Hannover şehrinde 20 – 24 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı HANNOVER MESSE Fuarını 13 - 17 Temmuz 2020 tarihine erteleme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu kararın son dönemde etkisi dünya genelinde artıran Corona virüsünün etkili olduğu belirtildi.

Almanya’nın Hannover kentinde 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan dünyanın lider uluslararası sanayi ve endüstriyel teknoloji fuarı HANNOVER MESSE’nin yeni tarihleri 13 - 17 Temmuz 2020 oldu. 

Fuar katılımcılarının, ziyaretçilerin, çalışanların ve halk sağlığının Deutsche Messe AG’nin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirten Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Köckler şunları söyledi; 

“Katılımcılarımıza inovasyonlarını sergilemeleri ve işbirliği sağlamaları için sunabileceğimiz en erken tarihin Temmuz ayı olması ve virüsün küresel ekonomi üzerindeki etkisinin yılın ilk yarısıyla sınırlı kalacağına olan inancımız sebebiyle HANNOVER MESSE için belirlediğimiz yeni tarihlerin küresel ekonomiye önemli bir güç sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. 

Fuar ziyaretçilerinin fuar alanına giriş biletleri yeni fuar tarihi 13 – 17 Temmuz tarihlerinde de geçerli olacak.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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