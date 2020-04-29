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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 29.04.2020 - 05:32,Son Güncelleme:

'Koronavirüs aşısı, sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebilir'

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'Koronavirüs aşısı, sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebilir'
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İlaç üreticisi Pfizer, koronavirüs aşısının testleri güvenle geçmesi durumunda, sonbahar aylarında acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebileceğini açıkladı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının testlerinin Almanya'da başladığını ve izin çıkması halinde ABD'de de gelecek hafta başlayabileceğini belirtti.

Bourla, testlerin sonuçlarının gelecek ay alınabileceğini açıkladı.

Bourla, aşının güvenli olduğundan emin olmak için daha fazla test yapılması gerektiğini, testler başarılı olursa Pfizer'ın acil durumlar için aşı dağıtımına sonbaharda başlayabileceğini, daha geniş ölçekli dağıtım iznini de yıl sonunda alabileceğini belirtti.

Bourla "Şu anda bir krizin içindeyiz ve herkes bir çözüm bekliyor" dedi.

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