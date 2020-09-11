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BBC Türkçe
Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:44 | Son Güncelleme:

Koronavirüs aşısı bulunursa '8.000 jumbo jet gerekecek'

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Koronavirüs aşısı bulunursa '8.000 jumbo jet gerekecek'
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Havayolu endüstrisi, koronavirüs aşısının bulunması durumunda dünya genelinde dağıtımının yapılması için 'şimdiye kadar görülen en geniş çaplı nakliye operasyonunun' yürütüleceğini söylüyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), aşının dağıtımı için 8.000 adet Boeing 747 eşdeğerinde kapasiteye sahip bir havayolu taşıma planı gerektiğini ifade etti.

Henüz Covid-19 aşısı bulunmadı ama IATA şimdiden havayolu şirketleri, havaalanları, küresel sağlık kurumları ve ilaç şirketleriyle küresel dağıtım programı için görüşmelere başladı.

Dağıtım programı, bir kişiye bir doz verilecek şekilde planlanıyor.

IATA Yönetim Kurulu Başkanı Alexandre de Juniac, "Covid-19 aşılarını güvenli bir şekilde taşımak, küresel kargo endüstrisi için yüzyılın misyonu olacak. Ama çok dikkatli önceden yapılan bir planlama olmazsa gerçekleşemeyecek. Bu planlamanın zamanı da şimdi" dedi.

Havayolu şirketleri, yolcu sayısının büyük oranda azalmasıyla odaklarını kargo taşımacılığına çevirdi ancak aşı nakliyatı çok daha karmaşık bir süreç.

İlaç taşımak için kargo uçaklarındaki hava sıcaklığının 2 ila 8 santigrat derece arasında tutulması gerekiyor. Bu nedenle bütün uçaklar aşı taşımacılığına uygun değil.

Hatta bazı aşılar için dondurucu dereceler gerekiyor. Bu da birçok farklı uçak tipinin de liste dışında kalmasına neden oluyor.

Soğuk tesisler

IATA'nın kargo bölümünden sorumlu Glyn Hughes, "Tüm prosedürleri çok iyi biliyoruz. Yapmamız gereken, istenilen miktarlara ulaşmak için kargoları büyütmek" dedi.

Hughes, Güney Doğu Asya dahil dünyanın bazı bölgelerine uçuşların aşı üretimi kapasitesi kısıtlı olduğu için kritik önemde olacağını söyledi.

IATA, Afrika'ya aşı dağıtımının, kargo kapasitesindeki eksiklikler, bölgenin büyüklüğü ve sınır geçişlerindeki sıkıntılar nedeniyle şimdilik imkansız olduğunu ifade etti.

Aşının ayrıca soğuk tesislerde depolanması gerekiyor.

Dünya genelinde yaklaşık 140 aşı çalışması yürütülüyor, yaklaşık 10 tanesi de insanlar üzerinde klinik deneylerde test ediliyor.

IATA, aşılar onaylandıktan sonra dağıtıma hazır olabilmeleri için hükümetlerin şimdiden planlamalara başlaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

IATA, "Aşılar çok değerli ürünler olacak. Dağıtımının güvenli olacağından, tahrifata uğramayacağından ve çalınmayacağından emin olmak için düzenlemeler getirilmeli" dedi.

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