Koronavirüs aşısı bulundu mu, çalışmalar hangi aşamada?

Bazı ilaçlar şimdiden insanlar üzerinde denendi, bazılarıysa klinik denemelere yaklaşıyor.

Salgın Hazırlık İnnovasyonları Koalisyonu (CEPI) gelişim aşamasında olan 115 Covid-19 aşısı tespit etti. Bunların beşindeyse, klinik deneylere başlandı.

Üzerinde çalışılan potansiyel aşılar

Oxford Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, Mayıs ayı ortasında 500 gönüllü üzerinde ilk testlerin yapılması öngörülüyor.

Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Sarah Gilbert, "En iyi senaryoda, 2020 sonbaharında 5 bin gönüllünün katılacağı denemelerden de iyi sonuçlar alıp büyük miktarlarda aşı üretimine başlamayı umuyoruz. Ancak bu tarz en iyi senaryo takvimleri genellikle çok iddialı oluyor ve değişiklik gösteriyor" dedi.

İlaç devleri Sanofi ve GSK da gelecek yılın ortalarına bir aşı geliştirmek umuduyla güçlerini birleştirdi.

Bu yılın ikinci yarısında klinik deneylere başlamayı umuyorlar.

Pittsburgh Tıp Üniversitesi’ndeki uzmanlar ise, koronavirüse karşı potansiyel bir aşı olabilecek parmak ucu büyüklüğünde bir bant üzerinde çalışıyor.

Çin’de ise CanSino Biyoloji, aşı adayı üzerinde ikinci aşama testlere başladı.

Yine ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Moderna Inc’in potansiyel aşı çalışmaları devamediyor.

Bu deneysel aşının ilk dozunu geçen ay alan denek, ikinci dozu almak için Seattle’a geri döndü.

Cambridge Üniversitesi’ndeki uzmanlar da dünya genelindeki birçok kuruluş gibi potansiyel bir aşı üzerinde çalışıyor.

Tedaviler konusunda hangi çalışmalar yapılıyor?

Deneme aşamasında olan bazı potansiyel Covid-19 tedavileri, zaten başka hastalıkları tedavide kullanılıyor.