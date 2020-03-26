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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 26.03.2020 - 08:24,Son Güncelleme:/

Koronavirüs Apple'a da patladı, iPhone üretimi durduruldu

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Koronavirüs Apple'a da patladı, iPhone üretimi durduruldu
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Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren teknoloji şirketleri, üretimi birer birer askıya alıyor. Bu şirketlerden biri olan Apple, Hindistan'da sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte iPhone üretimini askıya aldığını duyurdu.

Çin'de salgının azalması nedeniyle 42 mağazasını yeniden açan Apple, Hindistan'da ise daha farklı bir yol almak durumunda kaldı. Hindistan Hükümeti'nin koronavirüs tehdidinin artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesi, Apple'ın da üretimini durdurmasına neden oldu. Şirketten yapılan açıklamada iPhone cihazları üreten Foxconn ve Wistron fabrikaları, 14 Nisan tarihine kadar yeni bir telefon üretmeyecek.

Ancak bu fabrikalarda üretimin durması sadece Apple'ı ilgilendiren bir gelişme değil. Çin merkezli Xiaomi dahil bazı teknoloji üreticileri de bu fabrikalarda ürünlerini ortaya çıkarıyor ve bu markaların üretimi de sekteye uğrayacak gibi görünüyor.

Foxconn ve Wistron'da hangi iPhone modellerinin üretildiği açıklanmazken, Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre ise iPhone XR ve iPhone SE gibi daha eski iPhone modelleri bu fabrikalardan çıkıyor. Yine aynı kaynaklara göre Apple, iPhone 11 üretimi için Hindistan'ı ilk etapta bir alternatif olarak düşünmüyor.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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