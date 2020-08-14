Köpekler koronavirüsü koklayabilir mi?

Üniversite, orta seviye Covid-19 semptomları gösteren ve İngiltere’de son 24 saat içinde test olmuş veya test için randevu almış kişilere bir çağrı yaparak binlerce gönüllüye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Gönüllüler üç saat boyunca maske, 12 saat boyunca da naylon çorap ve tişört giydikten sonra bunları üniversiteye teslim edecek.

Durham Üniversitesi’nin Medikal Tespit Köpekleri ve Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu ile birlikte yürüttüğü araştırma başarılı sonuç verirse, köpekler altı ay içinde havalimanlarında görevlendirilecek.

Köpeklerin saatte 250 kişiyi koklama kapasitesi olduğu belirtiliyor.



