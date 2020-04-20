Konya Teknik Üniversitesi'nden bir TÜBİTAK 1001 Projesi daha

Kuş, yaptığı yazılı açıklamada, "Polioksometalat Esaslı Perovskit Güneş Hücresi Üretimi" başlıklı projesi ile TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirtti.

Projenin konusunun, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun belirlediği Vizyon 2023 strateji belgesinde ülke öncelikleri arasında yer alan enerji, yenilikçi malzemeler ve yarı iletken aygıtlar konuları ile ilişkili olduğunu aktaran Kuş, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisinden elektrik elde etmede günümüz ticari silisyum teknolojilerine alternatif olarak gösterilen perovskit hücre teknolojileri konusunda olan projede bu teknoloji için ticarileşmenin önünü açabilecek yenilikçi bir malzeme olan polioksometalatların sentezi ve perovskit hücrelerde uygulamaları konularında araştırmalar yapacağız. Bu konuda Türkiye'de en fazla yayın, tez, patent, proje ve çalışmalara sahip olan proje ekibine sahibiz. Projede, Konya Teknik Üniversitesi, Ege ve Pamukkale Üniversitesinden araştırmacılar mevcut. Proje sonunda hedeflenen çıktılar ticarileşme potansiyeli olan perovskit hücre tasarımı geliştirilmesi ve bu teknolojinin patentlenerek ekonomiye kazandırılma aşamasına getirilmesidir."