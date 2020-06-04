Konya Bilim Merkezi kapılarını açtı

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nin, yeni normalleşme sürecinde gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak sosyal mesafeye uygun olarak bilim meraklılarına kapılarını açtığı belirtildi.

Yaz ayları boyunca her yaş grubu için farklı temalarda etkinlikler düzenlenecek olan Konya Bilim Merkezi’nde uzun süredir evde kalan çocuklar için de özel bilimsel faaliyetler planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha çok açık alanda uygulanacak Doğa-Bilim kampları ile çocuklara yönelik eğlenceli bilimsel etkinlikler de yapılacak. Pazartesi hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu da 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren Konya Bilim Merkezi’ndeki etkinliklerden haberdar olmak isteyenler Konya Bilim Merkezi’nin ww.kbm.org.tr web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.