Kodlama Nedir Ve Nasıl Yapılır? Kodlama Öğrenme Ve Eğitimi Hakkında Bilgi

Kodlama ve programlama terimleri genellikle aynı şeyi ifade etmek için kullanılır.

Kodlama Nedir?

Genel olarak programatik bir yazma süreci olarak tanımlanan kodlama, çalışanlar arasında en çok aranan becerilerden biri haline geldi. Her dilin, kodlayıcıların programları oluşturmak için kullandıkları kendi talimatları vardır. Kodlayıcılar, yazılım geliştirmek için kısaltmalar, komutlar ve metin düzenleri kullanır. Kodlama teknik bir beceridir, ancak yalnızca teknoloji endüstrisindeki şirketler tarafından aranmaz.

Bir teknoloji endüstrisinde çalışmayı planlamıyor olsanız bile, kodlama becerilerini öğrenmek için birçok iyi neden vardır. Kodlama becerileri, finans, tarım, pazarlama, eğlence, sağlık hizmetleri ve hatta istihdam edilebilirliğinizi artırabilecek sanat dahil birçok sektöre kolayca aktarılabilir.

Kodlama, ilk işe girmeniz veya kariyerinize yeniden yön vermeniz için bir basamak olabilir, çünkü bu beceriler işverenler tarafından yüksek talep görmektedir.

Kodlama esasen problemleri çözmek için olduğundan, kodlama eğitimi, işverenlerin% 60'ına göre (İngilizce) çok önemli olan eleştirel düşünmeyi geliştirmeye yardımcı olabilir.

Ek olarak kodlama, bir ekipte çalışırken çok yararlı olan iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirebilir.

Kodlama Öğrenme ve Eğitimi Hakkında Bilgi

Kodlama konusunda hiper medya kapsamı var; kodlamanın ne olmadığını açıklayarak başlayalım.



Yukarıda bir web sayfasının kaynak kodunu ilk gördüğümde bilgisayarımın konuştuğu dili gördüğümü düşündüğümü söylemiştim. Bu, kodun ne olduğunu açıklamanın yaygın bir yoludur, ancak tamamen doğru değildir.



Bilgisayarınız dilin nüanslarını anlamıyor. Aslında, bilgisayarınızın çok iyi anladığı tek terimler "Evet" ve "Hayır" dır.

Kodlamanın temellerini herkes öğrenebilir. İyi bir benzetme, kodlamayı bir kütüphanede kitap okumak olarak düşünmektir. Bazı kitaplar sade bir dil kullanır ve hikayelerin anlaşılması kolaydır. Diğerleri çok karmaşık sözcükler kullanır ve anlamsız görünen hikayeleri vardır. İster basit ister okunması zor olsun, hepsi kitaptır. Ne kadar çok kitap okursak, anlayışımızı o kadar geliştiririz.

Karmaşık dil veya kafa karıştırıcı hikayeler, bir gün daha önce hayal bile etmediğimiz şeyleri okuyana kadar anlaşılması daha kolay hale gelir. Kodlamayı öğrenmek aynıdır! İlk kez kodlamayı denediğimizde aşağı yukarı zordur, ancak her yaptığımızda daha iyi olursunuz.

Kodlama Dilleri Nelerdir?

Düzinelerce kodlama dili var. Bazı diller evrenseldir (veya çok yönlüdür), ancak çoğunun belirli bir işlevi vardır. Örneğin CSS, öncelikle her şeyin güzel görünmesini sağlamak için çalışır. Nispeten eski bir dil olan JavaScript, web sayfalarını daha işlevsel hale getirmek için vardır. Çok özel bir şeye ihtiyacınız varsa harika olan özelleşmiş diller vardır, ancak başlamak için gerçekten yalnızca en yaygın olanlara ihtiyacınız vardır.

Sizden bu web sayfasının kaynak kodunu açmanızı istediğimde, sizi HTML ile yazılmış kod satırlarına götürdü. "Köprü Metni Biçimlendirme Dili" nin kısaltması olan HTML, İnternetin can damarıdır. Web sayfalarına neyin gösterilmesi gerektiğini, bunların belirli bir stil sayfasına nerede ve nasıl sığacağını söyler. Ayrıca tarayıcınıza, projenize dahil etmek isteyebileceğiniz resimler veya videolar gibi içerikleri nerede arayacağınızı ve çalışmak istediğiniz stil sayfasını nerede bulacağınızı söyler.

En Sık Kullanılan Kodlamalar Nelerdir?

CSS, stil sayfasıdır. Bir CSS dosyası açarsanız, yazı tipi ailelerine, renklerine ve yazı tipi biçimlendirme stillerine çok sayıda referans görürsünüz.

Javascript, bir web sayfasına etkileşim getiren dildir. Örneğin, bir web sitesindeki bir düğmeyi tıkladığınızda, düğmeyi tıklama gibi gösteren şey JavaScript'tir. Web video oynatıcıları ve animasyonları için kontroller de genellikle Javascript içindedir.