Koç’tan dijital yemek kartı hazırlığı

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Koç Topluluğu bünyesinde geliştirdiği yeni nesil ödeme sistemleriyle Türkiye’nin alanında lider şirketi olan Token Finansal Teknolojiler, TokenFlex ile yemek kartı sektörüne giriş yaptı. TokenFlex, tamamen dijital, akıllı telefona indirilebilecek bir uygulama aracılığıyla kullanılabiliyor. Uygulama içerisindeki kameranın ödeme noktasındaki kare kodu okumasıyla ya da NFC özelliği sayesinde sadece cep telefonu POS cihazına yaklaştırılarak ödeme saniyeler içerisinde tamamlanıyor. İlerleyen dönemde farklı alanlarda da kullanılması hedeflenen TokenFlex, adını esnek yapısından alıyor. Üye iş yerleri Beko markalı POS cihazları ve TokenFlex POS uygulaması ile doğrudan cep telefonları üzerinden ödeme alabiliyor. Böylece iş yerlerine istedikleri yerde cihaza bağlı kalmadan ödeme alma imkânı sunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte işyerlerinin ve tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak elektronik ve temassız ödeme gibi çözümlere olan ilgi günden güne artıyor. Token Finansal Teknolojiler şirketimiz, Topluluğumuzun dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ödeme teknolojileri alanında büyük ve önemli stratejik adımlar atıyor. Yeni nesil ödeme sistemlerindeki liderliğinin ardından, şimdi de yemek kartı sektörüne TokenFlex ile iddialı bir giriş yapıyoruz” dedi.

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Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol ise pandemi ile birlikte çalışma modellerinde değişiklikler olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Topluluk olarak kurulduğumuz günden bu yana tüm çalışmalarımızın merkezine çalışma arkadaşlarımızı ve onların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeyi aldık. Ofiste, sahada ya da evlerinde çalışmalarını sürdüren tüm arkadaşlarımızın temel ihtiyaçlarında onlara destek olmak için aksiyonlar alıyoruz. Bu kapsamda tüm beklentilerimizi karşılayacak esneklikte hayata geçen TokenFlex’i de ilk kez çalışma arkadaşlarımızın kullanacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Token’in sunduğu bu yeni nesil ödeme sisteminin çalışma arkadaşlarımızın yemek kartlarını kullanırken hayatlarını kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi.