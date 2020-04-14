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Teknoloji
Haber Giriş: 14.04.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

Koçlar bu kez internet üzerinden eğitim vermeye başladı

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Koçlar bu kez internet üzerinden eğitim vermeye başladı
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adidas Runners eğitmenleri artık canlı yayınlarla her hafta hazırlanan egzersiz programlarıyla internet üzerinden kullanıcılara ulaşacak.

adidas Runners’ın 50 ülkede 63 şehirde 600 binden fazla kayıtlı kullanıcısı, İstanbul’da ise 4357 üyesi bulunuyor. Bu ekibin koçları, spora başlamak isteyen, devam etmek isteyen kitlelere artık evlerinde ulaşıyor. AR koçları koşuyu da destekleyen, evde kolaylıkla yapılabilecek egzersizlere odaklanarak yogadan, temel spor hareketlerine ve vücut ağırlıklı antrenman ile yüksek seviyedeki vücut çalışmalarına kadar pek çok eğitimi online olarak veriyorlar.

Herkesin katılabileceği AR sanal oturumlarını adidas Running uygulamasındaki AR etkinliklerine girerek Facebook'ta groups/adidasrunnersistanbul/ üzerinden ve koçların kendi Instagram hesaplarından takip haftalık olarak takip etmek mümkün. Globaldeki oturumlara ise Instagram’daki @adidasRunners hesabından bir önceki gece yayınlanan günlük programlarla ulaşılabiliyor.

Adidas Runners İstanbul topluluğu Facebook'ta groups/adidasrunnersistanbul/ üzerinden takip edilebilir.

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