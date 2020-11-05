Kocaeli’de çocuklar hünerlerini kodlayarak gösterecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, okul öncesi (4-6 yaş) çocukların problem çözme, algılama, analiz etme, el becerilerini kullanma ve kendilerini ifade etmeye yönelik atölye çalışmalarına destek vermek için çalıştıklarını dile getirdi. Kocaeli Bilim Merkezi’nde sekizer öğrencinin katılım sağlayacağı bir ya da iki saatlik uygulamalı çalışmalardan oluşacak Afacanlar Atölyesi’nden bahseden Başkan Büyükakın, “Meraklı Afacanlar Atölyesi projesini hayata geçirdiğimiz dersliklerde çocuklarımıza için özel masalar, sandalyeler, dolaplar, kitaplık ve bilimsel materyaller yer alacaktır. Çocuklarımızın gelişimini ve geleceğe donanımlı hazırlanması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İnanıyorum ki çocuklarımız afacanlıklarını kodlama gösterecekler” dedi.



4-6 yaş arası çocukların katılabileceği atölye içeriğinde Bee bot, Cubetto, Mtiny robot, Albert robot, Silverlit robot ile robotik kodlama ve bilgisayar tabanlı kodlama eğitimleri yapılacağını da açıklayan Başkan Büyükakın, “Okul öncesi yaş grubuna hitap eden bu robotlar ile bilgisayar programlarında kullanılan soyut kodlar, butonlar kullanılarak somutlaştırılması sağlanıyor. Çocuklarımızla oyun destekli algoritma oluşturma, sıralama yapma, hata ayıklama konuları bilgisayar tabanlı kodlama uygulamalarında incelenecek” diye konuştu.



Ayrıca bilim etkinlikleri ile farklı bilim dalları ve bilimsel bakışla tanışma, bilimsel düşünme temeli edinme ve zeka oyunları ile genişletilmiş bir atölye programı yapılacak. Bu etkinliklerle okul öncesi yaş gruplarına bilimi sevdirmek, merak duygusunu uyandırmak ve öğrenmeyi teşvik etmek amaçlanıyor. Haftalık Bilim Atölyeleri başlığı altında yer alacak olan atölye çalışmaları, 8 er öğrencinin katılım sağlayacağı 1 ya da 2 saatlik uygulamalı çalışmalardan oluşacak. Programlar Kocaeli Bilim Merkezinin internet sitesinden Salı günleri yayınlanacak ve online olarak kayıt gerçekleştirilebilecek.



