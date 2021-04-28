KOBİ'lerin dijital dünyaya hazırlanması masaya yatırıldı

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 2021 yılındaki ilk etkinliği bu yıl da online platformda gerçekleştirildi. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde, Vodafone Business ve Akbank ana sponsorluğunda EticaretSEM ve Eticaret Merkezi A.Ş. tarafından "KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" temasıyla 6 yıldır aralıksız gerçekleştirilen etkinlikte alanında uzman 35’i aşkın konuşmacı, KOBİ'lerin dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme ve global rekabete nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın açılış konuşmalarını Eticaret Merkezi CEO’su Merter Özdemir, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy gerçekleştirdi.

Etkinlikte dijitalleşme ve teknolojinin iş hayatına etkilerinin tartışıldığı 17 panel ve söyleşi gerçekleştirildi. Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın iki özel oturumundan birincisi olan Dijitalleşmeyle İlgili Regülasyonlar oturumunun konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dı. Moderatörlüğünü Albright StoneBridge, Türkiye yönetici ortağı Hakan Akbaş’ın yaptığı oturumda Ömer Fatih Sayan4.5G ve yerlilik konularına değindi.

Ömer Fatih Sayan: “4.5G'de önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde tüm kritik altyapılarımızı yerlileştirmiş olacağız’’

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan: "Elektronik haberleşme sektörü açısından baktığımızda yerlileşmenin tohumları 2015 yılında yaptığımız 4.5G ihalesi çerçevesinde 1 Nisan 2016 yılında hizmete sunulan 4.5G hizmetleri ile atmıştık. Yaklaşık 4 yıllık bir süre sonunda % 20 bandının üzerinde bir yerlilik oranı yakalamış olduk. Aslında bu oranı yeterli bulmadığımızdan dolayı, BTK, operatörlerimizin yerlilik oranını artırmaya yönelik çalışmalarını inceleyerek bir idari yaptırım da uyguladı. Yaptırımlar bizim tercih etmediğimiz bir yöntem olmakla birlikte, bazen teşvik aracı olarak kullanılabiliyor. Ben inanıyorum ki 4.5G'de önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde tüm kritik altyapılarımızı yerlileştirmiş olacağız. Bu alanda en kritik altyapı olan baz istasyonu ULAK tarafından geliştirilmiş durumda ve bu ürünümüzü operatörlerin ticari şebekelerinde kullanıyoruz. Yine müşteri hizmetleri yazılımı, faturalama sistemleri, enerji ekipmanları gibi birçok ürün yerli tedarikçilerimiz tarafından geliştiriliyor ve ticari şebekelerimizde kullanılıyor."

Eticaret Merkezi CEO’su Merter Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen diğer özel oturumda ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunda attıkları adımları ve yaptıkları iş birliklerini anlattı.

Rifat Hisarcıklıoğlu: “Girişimcilerimizin dijitalleşme yolunda güvenle büyümesi önceliğimiz”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme ve e-ticaretin tüm dünyada en çok öne çıkan konular olduğunu belirterek, “Pandemiyle birlikte daha da önemli hale geldiler. Geçen yıl Türkiye'de e-ticaret hacmi, 2019 yılına göre yüzde 66 arttı ve 226 milyar liraya yükseldi. E-ticaret hacminin genel ticarete oranı ise 2019 yılında yüzde 10 iken, 2020 yılında yüzde 16’ya çıktı. Benzer şekilde de dünyada e-ticaret yıllık bazda yüzde 18 büyüdü. 2020 yılında küresel e-ticaret hacmi 4,3 trilyon dolara ulaştı. Dünyaya baktığımızda, hızla büyüyen şirketlerin tamamının, e-ticaret yolunu seçtiğini görüyoruz. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmanın sonucu bu. TOBB olarak tüketicilerde güven duygusu tesis edebilmek için, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başladık. Bu sitelerden tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir hale geldi. Gerçekleştirdiğimiz bir çok etkinlik ile de girişimcilerimize, KOBİ’lerimize teknolojiyi en iyi biçimde kullanarak dijitalleşmelerini sağlıyoruz.”dedi.

Engin Aksoy: “KOBİ’leri geleceğin dijital dünyasına hazırlamayı amaç odaklı duruşumuzun bir parçası olarak görüyoruz”

Vodafone Türkiye CEO’Su Engin Aksoy, şu açıklamalarda bulundu: “Vodafone Business olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunuyor, toplumsal dönüşümde önemli bir rol oynuyoruz. Hedeflediğimiz toplumsal dönüşümde KOBİ’lerin de önemli bir payı bulunuyor. Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ’ler, toplam işletmelerin %99,9’unu oluşturuyor. Bu işletmeleri geleceğin dijital dünyasına hazırlamayı amaç odaklı duruşumuzun bir parçası olarak görüyoruz. TOBB ile birlikte hayata geçirdiğimiz projelerde KOBİ’lerimizin dijitalleşmeye giden yolda teknolojik gücümüzle yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Vodafone Business olarak, dün olduğu gibi bugün de işletmelerin yanında olmayı önemsiyoruz. Büyüme sürecinde yanlarında yer almak ve teknoloji ortağı olmak istediğimiz KOBİ’lerin büyümesine dijital çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz.”

Etkinlik açılışında konuşan ve Akbank olarak Türkiye Teknoloji Buluşmaları’na destek vermekten duydukları memnuniyeti belirten Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz: "Dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bu dönemde hepimiz birebir deneyimliyor, bu bilinçle hizmet modellerimizi ve iş yapış şekillerimizi sürekli gözden geçiriyor ve gerekirse yeniden tasarlıyoruz. Bizim için KOBİ'lerimiz çok önemli; KOBİ’lere verdiğimiz finansman desteklerinin yanında, onların gelişen teknolojilere uyum sağlamalarına da yardımcı oluyoruz. Biliyoruz ki, KOBİ’lerin dijitalleşmesi; verimliliklerini ve rekabetçiliklerini artıracaktır. Aynı zamanda dijitalleşme, işletmelerin devamlılığı açısından da son derece önemli. Akbank olarak biz de; Dijital Ödeme Garantisi’nden, çoklu hesap uygulamasına ve akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren CebePOS’a kadar, pek çok katma değerli servisimizle KOBİ’lerimizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.