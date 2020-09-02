KOBİ’ler yaralarını dijital pazarlamayla saracak

Koronavirüs salgını iş yapış şekillerini değiştirdi. Artık üretimden pazarlamaya tüm iş süreçleri uzaktan takip edilebiliyor. İşletmeler, dijital çözümler sayesinde personeliyle istediği lokasyondan kesintisiz, verimli ve güvenli şekilde çalışabiliyor. Güvenlik, tasarruf, verimlilik artışı sağlayan çözümlerle koronavirüs sürecinde önlem alan işletmeler pazarlamada da dijital platformları kullanarak yeni fırsatları değerlendirebiliyor.

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine giren Türkiye’de işletmeler de bu yeni döneme uygun çözümlere ihtiyaç duyuyor. Özellikle KOBİ’lerin, salgın sürecindeki kayıplarını telafi etmek için dijital çözümlere odaklanması gerekiyor. İşletmelerin bu dönemdeki ihtiyaçları ise hızlı ticari yenilenme, sağlık ve güvenlik, hibrit çalışma modeli, verimlilik-otomasyon ve dijital uzmanlık olmak üzere 5 ana başlıkta toplanıyor. Bu çerçevede çalışanların sağlığı ve üretimin devamlılığı açısından termal kamera, sosyal mesafe takibi gibi çözümlere talep artarak devam ediyor. E-ticaret ve dijital pazarlama yöntemleri işletmelerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

Uzaktan çalışma yerini hibrit çalışmaya bırakırken işletmelerin doğru araçları kurarak ve altyapılarını güçlendirerek yeni döneme hazırlık yapması gerekiyor. Maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için iş süreçlerinde dijitalleşme ve otomasyonu sağlamak bir diğer öncelikli ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bütün bu ihtiyaçlara paralel olarak geleneksel iş yapış biçimlerini değiştirmek zorunda olan işletmelerde dijital uzmanlığa talep de artıyor.



KOBİLER İÇİN DİJİTAL PAZARLAMA ÖNEMLİ



İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı ise yüzde 56. Ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ’ler hedef kitlelerine ulaşmak için dijital pazarlamaya yöneldiler.



Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı ise yüzde 56. Şirketler, yeni normalde arama motorlarında üst sıralarda çıkmak ve kolay bulunmak için reklam verme eğiliminde. KOBİ'lerin radarında ise dijital pazarlama var.



