KOBİ'ler Alneo ile dijital dönüşüme hazır!

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Ödemeler söz konusu olduğunda yepyeni bir deneyimin kapılarını açan Alneo, kullanıcı kitlesini günden güne genişletiyor. KOBİ’ler için “POS”, KOBİ’lerin müşterileri için ise “Cüzdan” uygulamasından oluşan yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu olarak karşımıza çıkan Alneo, üye iş yerlerinin POS cihazı kullanmaksızın tüm kredi kartlarından zaman / mekan bağımsız doğrudan ödeme almalarına olanak tanıyor. Bu kapsamda Alneo Direktörü Zehra Aksoy, sunulan avantajları ve çok daha fazlasını Hürriyet'e anlattı.