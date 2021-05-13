Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition incelemesi

60 yıl süresince hoparlör sistemleri üreten ve sonrasında kulaklık sektörüne adım atan Klipsch, yeni bir ürünle kullanıcıların karşısına çıktı. T5 II'nin dinamik sürücüsü, yüksek çıkış, nötr ses ve derin bas özelliklerini birleştirirken, ikinci nesil T5 sürücü, tüm frekans spektrumunda netliği artırmak ve ses kalitesini iyileştirmek için minimum kalınlığa sahip yeni bir diyafram kullanıyor.

IP67 sınıfı derecelendirme ile birlikte tere ve suya karşı dayanıklı bir yapıda olan ürün, aynı zamanda yerleşik su boşaltım sistemine sahip kulaklık ve şarj kutusu kullanıyor. Bu da kulaklığın kuru kalmasını sağlıyor.



Şirket, bu ürününün kuru kalması için özel bir tasarım geliştirmiş. Kulaklık kutusu da dahil olmak üzere tamamen su geçirmez olan bu ürünün şarj kutusunun içindeki silika malzeme mikrodalga fırında 30 saniye bekletildiğinde tüm suyu üzerinden atıyor.

Kulaklığı kullanmadan önce kulağınıza tam oturup oturmadığını kontrol etmenizde fayda var. Ürünün kutusundan çıkan 6 çift patentli konturlu kulak ucu da bu açıdan kullanıcısına seçenek sunuyor. Uygun kulak ucunu bulduktan sonra da ürünü kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ürün, bir kez tam şarj olduğunda 8 saate ulaşan batarya ömrü sunuyor. Ancak şarj kutusunu da kullandığınızda bu süre 24 saate ulaşıyor. Bu seviyede bir ürün için ortalama bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Bu kulaklıkla müzik dinlemek dışında elbette diğer kulaklık modellerinde olduğu gibi telefon görüşmelerinizi de yapabiliyorsunuz.



Transparan mod özelliğine sahip olan ürün, çevresel sesleri işitmenize imkan veriyor. Yolda yürürken, çevre sesini duymaya ihtiyacınızın olacağı durumlarda bu modun aktif olmasında fayda var. Ürün, elbette gürültü engelleme özelliği de sunuyor. Bunun için de üzerinde yer alan dört adet hüzmeleme mikrofon, otomatik olarak ses netliğini artırırken aramaların kalite kaybı olmadan yapılabilmesi için ortam gürültüsünü aktif olarak azaltıyor.

Kablosuz kulaklık modellerinin birçoğunda görmeye alışık olduğumuz dijital asistan desteği bu üründe de kendine yer bulmuş. Tek bir dokunuş ile telefonunuza, dijital asistanınıza bağlanabiliyorsunuz.

Kutu içeriğinde dikkat çeken bir başka aksesuar ise kablosuz şarj pedi. Kablo ile uğraşmaksızın şarj kasasını bu pedin üzerine koyarak kasayı şarj edebiliyorsunuz.

Gümüş ve siyah renk seçenekleriyle gelen ürün, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisini destekliyor.



Ürünün fiyatı ise AirPods Pro’ya kıyasla biraz daha yüksek. Eğer kablosuz kulaklık almayı düşünüyorsanız 2899 TL’ye satılan Klipsch’in bu kulaklığı dışında pek çok seçeneğiniz de var. Samsung, Apple ve Huawei başta olmak üzere pek çok teknoloji üreticisinin ‘premium’ seviyede kulaklıkları bulunuyor. Ancak yukarıda saydığımız özellikler sizi tatmin ettiyse Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition seçeneklerinizin arasında olabilir.