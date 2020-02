Klip çekimi iPhone 11 Pro ile de mümkün

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Ocak ayında Ezgi Yelen‘in “Yalnız Kadınlarım” isimli parçasına çekilen klip, Türkiye’de iPhone XS Max kullanılarak çekilen ilk video klip olmuştu. Şimdi de işin perde arkasına gitmek için Pusula Stüdyo'nun kapılarını araladık.



Apple Music ve Karnaval Medya Grubu işbirliği ile 2017 yılından bu yana yaklaşık 260 sanatçı röportajı ile devam eden Pusula Radyo programı hafta sonları JoyTurk, Super FM, Mydonose Turk and Super2 kanallarında yayınlandı ve Apple Music’te her hafta yeni çıkan şarkılara göre şekillenen ve güncellenen listede yer alan şarkılara yer verdi. Yakın dönemde Pusula Radyo Programı her ay yenilenen Pusula Stüdyo özel odası ile daha da genişledi. Pusula Stüdyo için özel oluşturulan stüdyoda tamamı iPhone ile çekilen ve yönetmenliğini Yalçın Birol’un yaptığı müzik videoları, dinleyicilerin hayranı olduğu müzisyenleri ve şarkılarını yepyeni bir boyuta taşıyarak benzersiz bir izleme deneyimi sunuyor.

Pusula Stüdyo çekimlerinin yönetmeni Yalçın Birol Pusula Stüdyo için tamamen yeniden tasarladığı Stüdyo ortamının tasarım aşamasında, konsept ve dekorun sade ve fütüristik bir atmosferde olmasını hedefledi. Pusula temasına gönderme yapan özel üretim 360 derece dönen motorlu sahne ve çevresini saran neon LED ışıklarla, siyah zemin üzerine sanatçıların performanslarını ön plana çıkartabilecekleri bir ortam yaratmayı hedefledi.



Karnaval Medya Grubu Yayın İçerik ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Can, Apple Music işbirliğiyle yaklaşık 1 yıl önce aslen bir radyo programı olarak tasarlanan Pusula’nın sesin görsel dünyayla, fotoğraf ve video ile bütünleştiği 360 derece bir deneyime Pusula Stüdyo'ya dönüştüğünü söyledi ve ekledi: "Geleneksel radyoculuğa yenilikçi bir yaklaşım getirerek 'Karnaval app' ile radyo mecrasında dijitale geçen ilk radyo platformu olarak ofisimizi ve stüdyolarımızı tasarlarken de hayalimizdeki tam olarak böyle projelere olanak sağlayabilmekti. Pusula ile karasal radyolarımızda yaptığımız yayını Karnaval uygulamasında dijtal radyolarımızla desteklerken Karnaval Medya Grubu'nun stüdyo ve prodüksiyon dahil tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bu bakımdan Pusula Stüdyo, Karnaval'ın içerik üretimine yaklaşımını özetleyen, yaratıcı bakış açısının bir ürünü."

Pusula Stüdyo çekimlerinin tamamını iPhone ile gerçekleştiren yönetmen Yalçın Birol, eskiden sadece iletişim kurmak için kullandığımız cep telefonumuzun, artık hayatımızdan hikayeleri barındıran bambaşka bir iletişim aracına dönüştüğünü düşünüyor ve aşklarımızı, kavgalarımızı, düşüncelerimizi, mutluluğumuzu ya da hüzünümüzü paylaştığımız bu cihazın, sevdiğimiz şarkılarının görsel hikayelerini birbirimize ulaştırmak için doğal bir araç olduğuna inanıyor. Yalçın Birol iPhone ile çekim deneyiminde daha rahat manevra yapabilirken, sanatçı ve görüntüyle arasındaki mesafenin kalktığını, daha samimi ve gerçekçi bir pencere açıldığını hissettiğini söylüyor. Ayrıca stüdyoda loş ışıkta elde çekim yaparken görüntünün sallanmaması ve stabil kalması rahatlık sağladığını ekliyor.





Pusula Stüdyo’nun ilk konuğu Apple Music için özel olarak yazdığı ‘Kim’ parçasıyla dijital dünyada yakaladığı çıkışı kendine özgü müziğiyle sürdüren Feride Hilal Akın oldu. Arkasından Aralık ayında elektro pop kulvarına yepyeni bir soluk getiren Nova Norda ve şarkısı “Kuzeye Kaç” ile devam ettik o da projeye yeni bir görsel yaklaşım getirdi. Çarşamba günü ayrıca önümüzdeki dönemde yayınlanacak 2 yeni Pusula Stüdyo şarkıcısını daha dinleme fırsatı bulduk. Genç, yetenekli, şarkı sözü yazarı ve şarkıcı Fikri Karayel ve alternatif pop- rock çizgisindeki yükselişteki gruplardan Sufle, önümüzdeki dönemde performanslarıyla Pusula Stüdyo’da yeralacaklar.

Her ay yeni bir sanatçının özel performansının yayınlandığı odaya buradan ulaşabilirsiniz. Karnaval Radyo’da yayınlanan videolara buradan ulaşabilirsiniz.

15 ülkede yayınlanan ve 60 milyondan fazla şarkı bulunan Apple Music geçen seneden bu yana şarkı listeleri görsel tasarımı için yerli sanatçılarla çalışıyor. Zirvedekiler: Türkiye listesi Sanatçı Murat Palta, Zirvedekiler: Türkçe Rock listesi illüstratör Burak Şentürk, Zirvedekiler: Türkçe Rap listesi illüstratör Selin Çınar, Zirvedekiler: Halk listesi Hemad Javadzade ve Zirvedekiler: Pop listesi grafik tasarımcısı Erman Yılmaz tarafından tasarlandı.

Çarşamba günü en yeni çalışmamızı da sizlerle paylaştık: Zirvedekiler: Türkçe Alternatif şarkı listesi Sanatçı Ardan Özmenoğlu tarafından tasarlandı.



APPLE MUSIC'TEN ÇARPICI VERİLER

Son 1 yıl içerisinde Türkiye’de en çok dinlenen türler: Pop, Hip Hop, Alternatif, Dünya, Rock olarak sıralanıyor.



2020 yılında şu ana kadar en çok dinlenen şarkı Murda ve Ezhel’den "Bi Sonraki Hayatımda Gel”. 2020 yılında en çok dinlenen şarkıcı Reynman ve en çok dinlenen albüm RnBesk ile Reynmen.

PEKİ YA SHAZAM?



Dünyanın en popüler ve en beğenilen müzik uygulamalarından biri olan Shazam, kullanıcıların çevrelerinde çalan müziği dinleterek şarkıları tanımlamasını sağlıyor. Shazam, müzik tanıma konusundaki öncü yenilikleriyle, kullanıcıların farklı aygıtlar ve platformlarda video veya ses içerikleri bulmalarına, bu içeriklerle etkileşim kurmalarına ve istedikleri içerikleri paylaşmalarına yardımcı oluyor, müzik tutkunlarının sevdikleri sanatçıları takip etmelerine ve keşif heyecanını paylaşmalarına imkan veriyor. Tüm dünyada 1 milyardan fazla indirilen Shazam her gün 20 milyondan fazla kez kullanılıyor.

Türkiye’de 2020 yılında en çok Shazamlanan 10 şarkı:



Dance Monkey - Tones And I

Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN

Benim Hikayem - Nahide Babashli

Yarala Meni - Ka-Re

Mevzum Derin - Irmak Arıcı

Ayy Macarena - Tyga

Yetinmeyi Bilir Misin? - Sezen Aksu

Falling - Trevor Daniel

Ride It - Regard

Фонтанчик С Дельфином (Adam Maniac & Imanbek Remix) - Гио Пика